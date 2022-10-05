﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor

TikTok Shop isimli özellik bir süre önce İngiltere’de başlatıldı. Ürünlerini platform üzerinden satmak isteyen fenomenlere ve markalara fırsat tanıdı. TalkShopLive isimli bir firma ile ortaklık kurmayı hedefleyen TikTok, live shopping’i ABD ve Kanada’da test edileceğini duyurdu.





ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; kullanıcıların canlı yayınlar sırasında uygulamadaki bağlantılar üzerinden ürün satın almalarına izin verecek olan TikTok Shop, Tayland, Malezya, Vietnam, Singapur, Filipinler ve Endonezya’dan sonra ilk defa İngiltere’de erişime açıldı.

Financial Times'a açıklamalarda bulunan şirket yöneticilerinden bir kaynak, “TikTok, ABD ve Kanada için anahtar teslim bir çözüm üzerinde çalışıyor. Özellikle canlı alışveriş sürecini yönetmeye yardımcı olabilecek bir şirket arıyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yaz sezonundan önce büyük marka ortaklıklarıyla duyurulabileceğini iddia edildi.