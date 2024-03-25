İmamoğlu: 1017 kez teftiş yapıldı hiçbir şey bulamadılar

Kaynak: AA
İmamoğlu: 1017 kez teftiş yapıldı hiçbir şey bulamadılar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beylikdüzü ve Avcılar'da sürdürdü. Göreve geldiğinden bu yana 1017 kez teftiş yapıldığını söyleyerek "Hiçbir şey bulamadılar" ifadelerini kullandı.

Yerel seçime sadece 6 gün kaldı. Siyasi parti adaylarının ise çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri kaç kez soruşturma geçirdiğini açıkladı ve kendisinden önceki denetimlerle karşılaştırdı.

"KİPTAŞ, bizim değerli kurumumuz" diyen İmamoğlu, "On yıllardır oraya hiç teftiş gelmedi. Ben de dedim ki, ‘Arkadaşlar, bir çıkartın bakalım, Ankara'dan gelip de bizi kaç kez teftiş ettiler.' Müfettişler, soruşturmalar. Bu kardeşiniz ve ekibi, 5 yılda, bugün yayınladım tabloyu, bakın Twitter'dan bin 17 kez soruşturulduk" ifadelerini kullandı.

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Geçmiş dönem ile karşılaştırma yapan İmamoğlu, "Bizden önceki dönem, 5 yılda kaç defa yapıldı biliyor musunuz? 146 defa. Bunun da çoğunluğu neydi biliyor musunuz? Rutin denetimlerdi. Teftiş değildi yani, soruşturma da değildi. Bizimkilerin ise büyük çoğunluğu soruşturma. O dönemde KİPTAŞ'a Sayıştay hiç uğramamıştı, bu sefer ise geldi. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edip bin 17 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız, hiçbir şey bulamayacaksınız, 5 gün kala, seçime 6 gün kala kumpasla, yalanla, iftirayla, bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın" dedi.

İmamoğlu, "Yeni projelerle 20 bin sosyal konutu İstanbul halkının hizmetine sunmak istiyoruz. 10 bin konutu yenileme sözü vermiştik. 12 bin konut teslim ediyoruz. Yani biz 2019'da verdiğimiz sözün 2 bin daha üstünde iş başarmış olduk. Biz sözümüzü tutarız" dedi.

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