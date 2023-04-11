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İmamoğlu ''Allah'tan korkun'' diyerek açıkladı

Ekrem İmamoğlu AKP'ye sert çıktı: Allah'tan korkun bizi bugüne getiren bu akla bir gün bile tahammül edemeyiz. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:02
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İmamoğlu AKP'ye sert çıktı

İmamoğlu ''Allah'tan korkun'' diyerek açıkladı
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Editör: Dilek KILIÇ

Seçimlere günler kaldı. Millet İttifakı şehir şehir gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Bayramiç Belediyesi’nin düzenlediği Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. 

Törenin ardından vatandaşlara seslenen İmamoğlu köylerin terkedildiğini, hizmetten uzaklaştırıldığını ifade ederek “Köyde, kırsalda çalışan bütün insanların sosyal güvencelerini devlet olarak biz karşılayacağız. Sigortası olacak, emekli olacak” dedi.

"BİR ANDA PARAMIZ PUL OLDU"

İnsanların ekonomik kriz nedeniyle bayramlık bile alamadıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bir anda nasıl fakirleştik, bir anda paramız pul oldu.

"ALLAH'TAN KORKUN 21 YIL OLMUŞ..."

Türk Liramız pul oldu. Bunun sebebi bugünün hükümeti. Bir de çıkmışlar diyorlar ki yok beş yılda biz şunu yapacağız… Allah'tan korkun 21 yıl olmuş. Bizi bugüne getiren bu akla bir gün bile tahammül edemeyiz” ifadelerini kullandı.

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