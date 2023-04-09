İmamoğlu'ndan 'Bir çivi bile çakmadı' diyen Erdoğan'a yanıt. ''Cumhurbaşkanından 24 kat daha fazla iş üretmişim''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy’deki riskli yapıların yıkımında açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul'un dönüşümü için tek bir çivi bile çakmadı” eleştirilerine yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN 24 KAT FAZLA İŞ ÜRETMİŞİM"

İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan yaklaşık 24 kat daha fazla iş üretmişim 4 yılda. Ondan önce Nurettin Sözen onun yaklaşık 5-6 katı 5 yılda üretim yapmış. Burada kocaman bir çivi çakmış İmamoğlu var hem de 13.27 kilometre yol yaparak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çivi mi istiyorlar ben çivi göstereyim ekranlarda bak burada kocaman bir çivi var. Bu tam 13.27 kilometre. Buradada diğer başkanların. Şurada da en küçük ortalamayı görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanından yaklaşık 24 kat daha fazla iş üretmişim 4 yılda. Ondan önce Nurettin Sözen onun yaklaşık 5-6 katı 5 yılda üretim yapmış. Burada kocaman bir çivi çakmış İmamoğlu var hem de 13.27 kilometre yol yaparak. Daha da yolumuz uzun, daha güçlü işler başaracağız. Bizi izlemeye devam etsin imrenerek.”