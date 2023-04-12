Ekrem İmamoğlu bir yıl maaş almayacak. Murat Ongun dekont paylaştı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun 12 aylık maaşını depremzedelere bağışladığını hatırlattı.

Ongun, "Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim propagandası süreci boyunca belediyeden maaş almayacağını açıklamıştı.

Yavaş yaptığı açıklamada "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

İMAMOĞLU MAAŞ ALACAK MI?

Yavaş'ın maaş kararı sonrası gözlerin çevrildiği bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da nasıl bir yol izleyeceği belli oldu.

Konuyla ilgili açıklama İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'dan geldi.

"12 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI"

Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."