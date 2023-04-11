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Mahkeme TÜGVA davasında İBB'yi haklı buldu. İşgale son verilmesi için gereken başvuruyu yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Genel Merkezi’nin yanında bulunan, bin metrekarelik İBB arazisini otopark olarak kullanması mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Mahkeme belediyemizi haklı bulmuş, tahliye işleminin yapılması gerektiğini de ortaya koymuştur. Dün bir kez daha TÜGVA tarafından sürdürülen işgale son verilmesi için kaymakamlığımıza gereken başvuruyu yaptık” dedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 20:26
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TÜGVA davasında mahkeme İBB'yi haklı buldu

Mahkeme TÜGVA davasında İBB'yi haklı buldu. İşgale son verilmesi için gereken başvuruyu yaptık
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İstanbul'un Eyüp ilçesindeki TÜGVA Merkezi’nin yanında bulunan bin metrekarelik İBB arazinin işgal edilip otopark olarak kullanılması mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme de TÜGVA'nın işgalini hukuka aykırı buldu.

İBB'DEN AÇIKLAMA: GEREKLİ BAŞVURUYU YAPTIK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan İBB Genel Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, işgale son verilmesi için dün gerekli başvuruyu yaptıklarını bildirdi. 

2022 yılı mart ve nisan aylarında İBB Meclisi'nde de görüşülen konuyla alakalı Gökçe Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Eyüpsultan ilçemizde bulunan belediyemize ve 16 milyon İstanbulluya ait bir arsanın TÜGVA tarafından işgal edildiği tespit edilmiştir. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile de sabit olan bu işgalin son bulması için dün gereken işlemi başlattık.

Eyüpsultan İlçemizde Belediyemize ait kıymetli bir arazi işgal edilmiş ve TÜGVA Genel Merkezi yanında otopark olarak kullanılmıştır. Belediyemiz ilgili arazinin teslimini talep etmiş ancak bu talep yerine getirilmemiştir. Belediyemiz tahliye talebiyle Kaymakamlığa başvurmuş ancak kaymakamlık da tahliye işlemini yerine getirmemiştir.

Bunun üzerine açılan davada mahkeme Belediyemizi haklı bulmuş, tahliye işleminin yapılması gerektiğini de ortaya koymuştur. Dün bir kez daha TÜGVA tarafından sürdürülen işgale son verilmesi için Kaymakamlığımıza gereken başvuruyu yaptık.”

Buğra'nın paylaştığı mahkeme kararında arazide TÜGVA'nın fuzuli işgalci olduğu belirtildi. (ANKA)

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