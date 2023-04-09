Mansur Yavaş ‘gençlere’ seslendi: Beni ya da Ekrem Bey'i sevenler kırılmış olabilir, onları ikna etmeye çalışacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, tv100’de konuk olduğu canlı yayında gazeteciler Uğur Dündar ve Mine Özbek'in sorularını yanıtladı.

“GENÇLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”

Uğur Dündar, Yavaş'a "Gençlerin çok önemli bir kesimi sizin cumhurbaşkanı adayı olmanızı beklediler. Siz aday olmayınca hayal kırıklığı yaşadılar mı? Şu anda gençlerle ilişkiniz nasıl?" sorusunu yöneltti.

"Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar ve gençler dünyayı değiştirmek istiyor" diyen Yavaş, "İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Nedir ben de bilmiyorum, davranışlarımız mı? Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. Çünkü bir yere gidiyorsunuz gençler kuyrukta, sürekli fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tabii insanın hoşuna gidiyor" şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞINDA YİNE ONLARIN TEMSİLCİSİ OLACAĞIZ”

Millet İttifakı'nın uzun bir süre görüşmeler yaptığını hatırlatan Yavaş, "Onlar da istediler cumhurbaşkanı adayı olmamızı. İttifak var, 2 yıldır da toplanıyorlar, bir ortak aday olmasını istiyorlar. Sonuçta da bir karar verildi. Gençlerde hayal kırıklığı olmuş olabilir bizi seven ya da Ekrem Bey'i sevenlerde. Onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Ancak cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca biz yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız. Kırılanları ikna etmeye çalışacağız. Birçoğu mesajla ilettiler kırgınlığını. Ben de onlara mektup yazdım" dedi.