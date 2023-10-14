İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimler bağlamında öyle hatalar yapıyor ki, seçime giden süreçte “bunları nasıl görmezden gelebiliyor” diye soruyor insan kendi kendine!

Defalarca yazdık ettik!

CHP Genel Başkanlığını mı istiyor? İBB Başkanlığını mı?

Tam olarak kimse bir şey anlamış durumda değil!

Önceki gün CHP Kurultayı’nda çıktı, “İstanbul’u kazanacağız, 2028’de de cumhurbaşkanlığını kazanacağız” dedi!

Kim alacak neyi alacak hiçbir şey belli değil!

İBB Başkanı olarak seçildiği 2019 yılından beri öyle bir gömlek giydirildi ki İmamoğlu’na, İstanbul unutuldu gitti!

Metrobüsü ayrı sorun, metrosu ayrı sorun!

İstanbullu sabah işe gidemiyor akşam evine dönemiyor!

Bunun kalabalıkla falan da zerre kadar ilgisi yok artık!

Yerel seçimlere giden süreçte, “her kesime iyi olacağım” diye görevine son verilmeyen AKP’liler bu sorunun temelinde yer alıyor!

Son 10 güne kadar tıkır tıkır işleyen metro hatlarına ne oluyorsa 10 gündür her gün geç geliyor, duraklarda dakikalarca bekliyor insanlar yığınlar halinde!

İnsanlar her gün alt alta üst üste işe gidip, eve dönmeye çalışıyor!

Her akşam kavga gürültü!

Bu kavga gürültü arasında vatandaşa kulak kabarttığınızda şu cümleleri duyuyorsunuz:

“Bunların hiç umurunda da değiliz, istiyorlar ki İstanbul’u da kaybedelim”

İstanbullu yerel sorunlarla boğuşurken İBB’nin CHP’li yöneticileri, CHP’nin de yönetimini ele geçirme derdine düştü!

Geleceğe yatırım yapayım derken yerelin elinden gittiğinin farkına varmadı İmamoğlu!

Kar yağdı şehir dışındaydı, sel oldu şehir dışındaydı!

Rakiplerine prim üstüne prim verdi!

Şimdi yeni yeni İstanbul’da yürüyen merdivenlerin sabote edildiği görüntüler servis ediliyor!

Tamam yürüyen merdivenlere sabotaj düzenlendi, kabul.

Metronun her gün gecikmesi, insanların balık istifi seyahat etmek zorunda bırakılması da sabotaj değil mi!

Tam olarak sabotaj!

Peki, İBB ve İmamoğlu bu sabotajlara karşı önlem alıyor mu?

Koca bir hayır!

Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olacaklar!

Ya da İmamoğlu istediğini elde edecek ama İstanbul AKP'nin eline kalacak!