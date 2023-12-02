İmamoğlu Erdoğan'a karşı çıtayı yükseltti

İmamoğlu, “Bir kent tarihi açısından artık İstanbul’un 2100’ü acilen konuşması gerektiğini düşünenlerdenim” dedi.

KAYNAK: ANKA
İmamoğlu Erdoğan'a karşı çıtayı yükseltti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMMOB tarafından düzenlenen 5. İstanbul Kent Sempozyumu’na katıldı.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Başka bir İstanbul hayalimiz var diyerek hazırladığımız vizyon, İstanbul’un vizyonu 2050 strateji belgesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu vizyon belgesi, aynı zamanda yaşayan, gelişime açık, aynı zamanda inovatif ve herkesin katkı sunması gereken, değişen koşullara ve ihtiyaçlara göre de revizyona muhtaç olacağı bildiğin bir gelecek planıdır. 2050 bir an için çok uzak gözüküyor, insanın kulağına öyle geliyor sesi ama aslında ne kadar yakın ve kapıda beklediğini de görüyor durumdayız. Bir kent tarihi açısından artık İstanbul’un 2100’ü acilen konuşması gerektiğini düşünenlerdenim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları 2023, 2071 vizyon açıklamaları yapan Erdoğan'a karşı "Çıtayı yükseltti" şeklinde yorumlandı.

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