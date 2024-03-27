İmamoğlu İçişleri Bakanına söyledi. Dönsene Ankara'ya işin gücün yok mu senin?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a oy isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Görev süreleri boyunca, Üsküdar özeli ve İstanbul genelinde yaptıkları yatırımlar, icraatlar, projeler ve sosyal yardımlardan örnekler veren İmamoğlu, toplumun farklı kesimlerinin, hükümetin yanlış ekonomi politikalarından kaynaklı yaşadığı geçim sıkıntısına vatandaşın yaşadığı tüm sorunlara değinerek dikkat çekti.

"DÖNSENE ANKARA'YA! İŞİN GÜCÜN YOK MU SENİN?"

Ali Yerlikaya'nın Murat Kurum için çalışmalar yapması konusunda ise, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin? Ekrem İmamoğlu burada aday. Nedir? 'Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin işte Sayın aday Kurum'a verin.' Yahu sizin başka işiniz yok mu? Devletin bakanısınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Başları eğik gezecekler biraz utanmaları varsa." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN 25 YILDA YAPTIĞININ YARISINI BİZ SADECE 5 YILDA YAPTIK"

Görev süresi boyunca İstanbul'da yaptıkları çalışmalara değinen İmamoğlu, "Var mıydı 100 bin çocuğa burs dağıtmak? Biz dağıttık. Sadece Üsküdar'da 10 bin gencimiz, üniversite burslarından faydalanıyor. Onlar, halka ait alanları, bir avuç insana dağıttılar mı? Salacak'ta yıkımlar yaptık; gördünüz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez, 5 yılda 65 kilometre metroyu açtık. Onların 25 yılda yaptığının yarısını, biz 5 yılda yaptık." dedi.

"65 ADIM ATTIRACAĞIM ONA"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'a 4 gün kaldı. Bugünü saymıyoruz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Yani şu var ya; 1, 2, 3, 4, 5...8. Onun gibi bir şey ama benimki gerçek. 4 gün. Pazarı da sayarsak 5. Ben onu bir gün bulup, 65 adım attıracağım ona."

“BUNLAR, EMEKLİYE TARİHİN EN DERİN MAHRUMİYETİNİ YAŞATTI”

Emekliler için de iktidarın politikalarını eleştiren İmamoğlu, “Bunlar, emekliyi, yani başımızın tacı olması gereken büyüklerimize, ne yazık ki tarihin en derin mahrumiyetini yaşattılar” diyen İmamoğlu, “10 bin lira maaş ne demek? 10 bin lira? 2002 yılında, bunlar iktidar olduğunda, o dönemin asgari ücretine göre hesaplarsak, şu anda en düşük emekli maaşı 25 bin lira olmalı. 25 bin lira nere, 10 bin lira nere? Bunlar ekonomiyi perişan ettiler” dedi.