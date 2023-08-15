İmamoğlu İstanbul'a adaylığını açıkladı

CHP'de 'değişim tartışmalarının odağında olan isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. CHP Genel Başkanlığı için aday olup olmayacağı belirsiz olan İmamoğlu yerel seçimde İBB Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı. İmamoğlu İstanbul ittifakını yeniden kurmak için CHP ve diğer muhalefet partilerine çağrı yaptı.

Konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

"Yıllık TÜFE oranı TÜİK’in verilerine göre temmuz ayında yüzde 48. Gıda enflasyonu ise yüzde 60’ın üzerinde. Uzun zamandır gerçek enflasyona baktığımızda insanların 3 haneli enflasyonu yaşadığı bir gerçek. Seçim sonrasında temmuz ayında 30 yılın en yüksek aylık enflasyonunu yaşattılar. İktidar enflasyonla mücadele edemiyor. Bir acı şey de bu enflasyon canavarını bu iktidar yarattı. 14 mayıs seçimlerinden sonra geçen 3 ayda iktidar motorine yüzde 105 zam yaptı. Dana eti yüzde 107 zamlandı. Ukrayna’da enflasyon yıllık yüzde 11. Rusya’da ise yıllık yüzde 4’ün biraz üzerinde. Savaş içindeki Rusya’nın yıllık enflasyonunun 2 katını bir ayda yaşamış olduk.

Hükümet yetkilileri vatandaşları sık sık tasarrufa davet ederken kamu bankalarının reklam harcaması 2 milyar lira. Kamu bankalarının İstanbulumuza 4,5 yıldır tek kuruş krediyi İstanbul belediyesine vermediğinin altını çizelim.

Bu kadar vergi toplanan ülkede açlık, yoksulluk olmamalıdır. Eğer varsa bir paylaşım sorunu vardır. Zenginle yoksul arasındaki fark 8 katına çıktı.

Siyasi hayatımın en önemli amacı vatandaşlarımızın bu çaresizlikten kurtulmasını sağlamaktır. Bu mücadeleyi son 4,5 yılda İstanbul Büyükşehir BVeleidiye başkanı olarak verdim. İBB iktidarın baskılarına karşı en üst direncin simgesi oldu. Saraçhane, baskılara karşı güçlü bir demokrasi meydanına dönüştü. Biz yüksek azim ve iradeyle çalışmaya devam ettik. Kadınların fırsat eşitliğine kavuşması için daha önce olmayan mekanizmalar kurduk. Halk lokantalarından kreşlere, anne kartlarından öğrenci yurtlarına kadar hizmetlerimizle bunu sağlamaya çalıştık.

"İSTANBUL'U KAZANAN TÜRKİYE'Yİ KAZANIR"

Açtığımız kütüphaneler, müzeler ve desteklediğimiz festivaller ile kentimiz sanatın yeniden yeşillendiği bir vaha halini aldı. Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti tasfiye çabalarına karşı en büyük karşı duruş büyük metropollerde gerçekleşecek. Yerel seçimlerde şehirlerimize en güçlü şekilde sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum.

İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Yerel seçimlerde İstanbul’u kazanmak büyük bir kazanımdır. Eğer o kişi milletin tanıdığı o fırsatı iyi değerlendirirse bu başarı onu siyasette çok farklı noktaya taşır. Ben İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır sözünüğ farklı bir şekilde değerlendiriyorum. İstanbul’da 16 milyon vatandaşımızın eşit hissedarı olduğu bir anlayış olması gerekir. Bu Cumhuriyet esasıdır.

"İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN TAŞIYICISI VE UFKU OLDU"

4 yıl boyunca İstanbul’u hep birlikte dayanışmanın, birbirini seven ve sayan yurttaşların birlikte yaşadığı bir şehir yapmak ideali ile hareket ettik. Korunan doğası, tarihi ve canlı kültürü ile zengin hayatı olan bir şehir yaratmak için çalıştık. İstanbul, Türkiye’nin taşıyıcısı ve ufku olmuştur. İstanbul’un sorunlarını çözmek Türkiye’nin sorunlarını çözmektir.

Özellikle iktidarın teşvik ettiği sığınmacı ve göçmen akını kentimizi boğmaktadır. İnsanlarımız yüksek bir şikayet içindedir. Cumhur ittifakının icra ettiği ekonomi anlayışı seçim sonrası iyice fütursuz bir hal aldı. Mayıs 2024’te yapılacak yerel seçimler bu fütursuzluğa dur deme seçimleri olacaktır. İstanbul’u kazanmak Türkiye’yi kazanmak demektir. İstanbul’u güçlendirmek Türkiye’yi güçlendirmektir şiarıyla hareket ettik. İstanbul ve Türkiye’nin kaderleri mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kılıyorum. 16 milyon vatandaşımıza hizmet etmeyi tüm Türkiye’ye hizmet etmek olarak görüyorum. Devasa sorunları tek tek alt edip sorunların nasıl çözüleceğini gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.

25 yıl sonra İstanbul’da oluşturduğumuz yeni yönetimle neler başardığımızı gösteriyoruz. Tıpkı Ankara gibi ittifakımızın olduğu diğer şehirlerde olduğu gibi. Ayrıştırıcı ve yoksullaştırıcı yönetime ihtiyaç olmadığını buradan gösteriyoruz. Ağaç ve yeşile düşman zihniyete karşı alternatif olduğumuzu gösteriyoruz. Halkımıza bu karanlık dönemde aydınlık bir gelecek yaşatıyoruz. Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil sürekli bir misyona aday oldum. Bu misyon bugün Türkiye’de yeni bir siyaset yaşatma misyonudur.

"BENİM YOL ARKADAŞLARIM KADINLAR, EMEKÇİLER VE YARATICI ZİHİNLERDİR"

Vatandaşın hayat kalitesini yeniden artırmak, insanlarımızın hayat güvenliğinin sağlanması için, deprem ve çevre için alınacak önlemler siyasal vizyonumuzun ana kolonlarıdır. Cesur demokrasi cesur bir toplum ve cesur liderlerle mümkündür. Ben siyaseti sadece siyasi partilerden ibaret görmedim. Gücünü yerelden alan bir yönetici olarak siyaseti toplumla omuz omuza yapılan güçlü bir eylem olarak gördüm. Benim yol arkadaşlarım emekçiler, kadınlar, emekliler ve yaratıcı zihinlerdir.

Sevgili yurttaşlarım; İBB’yi hep birlikte korumalıyız. İBB’nin iktidarın eline geçmesinin maliyetini hepimiz görmeliyiz. İBB’yi ele geçirmekten vazgeçmeyecekler. Bunu hep birlikte başardır. İstanbul’u yeniden kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Tartışmaları bir kenara bırakıp bu mesleye odaklanmalıyız. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Bunun partiler üstü bir mesele olarak anlaşılacağından eminim. Özellikle CHP’li yol arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığım hayal kırıklığı beni ziyadesiyle üzdü. Bu hayal kırıklığının nedenlerinden biri de seçim yenilgisinin sorumluluğunun üstlenilmemesidir.

Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil bu değişim ve dönüşümdür. Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli. CHP ikinci parti olmakla övünemez. Asla durum idare edemez. CHP önderliğindeki siyasal muhalefetin seçim kazanması bir siyasal zorunluluktur. CHP bu bilinçle hareket etmelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Sadece belediye başkanlıklarını değil belediye meclislerini de kazanmalıyız. Değişim sürecini bitirip herkes el birliğiyle çalışmak zorundadır. Bağımsızlık savaşı vermiş ve ülke kurmuş çok az parti vardır. CHP küçük iktidarın partisi olamaz, küçük iktidarlarla tatmin olamaz. İstanbul’da Tunceli’ye, Manisa’dan Sinop’a CHP’nin tertemiz kadroları görev almaya hazırdır. O kadrolar önlerinin açılmasını beklemektedirler. Değişim köklü bir kadro harekatıdır.

"DEĞİŞİME KATKI VERMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Değişim tabi ki kolay değildir ama bunu hep birlikte başarmak zorundayız. Eğer başaramazsak halkımızdaki hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesindeki en büyük risktir. Bu risk yerel seçimlerinin kazanılması önündeki en büyük engeldir. Demokrasimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike milletimizdeki umutsuzluğuın kökleşmesidir. Bizim yaşanan hayal kırıklığını çok daha büyük bir arzuya dönüştürülmesi mümkündür. Bu dönüşüme en içerikli şekilde katkı sunmaya devam edeceğim.

İSTANBUL İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Dünya’nın en önemli merkezlerinden biridir. 3 imparatorluğun başkentliğini yapmış mukaddes bir şehirdir. İstanbul’a hizmet dünyaya hizmettir. İstanbul’a ihanet edilemez. Bu sadece Türkiye’ye değil dünyaya ihanettir. Ben belediye başkanı olarak yola çıktığımda en başarılı belediye başkanı olacağıma söz vermiştim. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizliğe ve çevre katliamına karşı çıkmak için bir kez daha ola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşa aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojilerine ev sahipliği yapmak için yola çıkıyorum. Kentine, oyuna sahip çıkan İstanbullular ile yeniden İstanbul ittifakını oluşturmak için yola çıkıyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak.