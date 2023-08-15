İmamoğlu son yüz metreyi nasıl koşacak? Emre Ulaş'tan kahkaha attıran karikatür

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 12.00'de yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına mı yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına mı adaylığını açıklayacağı merak konusu olmuştu. İmamoğlu bugün İBB’ye adaylığını açıkladı.

Mizahın ustası Emre Ulaş konuyla ilgili hem güldüren hem de düşündüren bir karikatüre imza attı.

İŞTE O KARİKATÜR:

Ulaşın çizdiği karikatür de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde silah olduğu İmamoğlu’nun bir koşu maratonunda olduğu önünde ise 2 seçenek olduğu görülüyor.

Seçenekler ise şunlar var:

İstanbul Belediye Başkanı

CHP Genel Başkanı.

İBB ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ekrem İmamoğlu bugün “İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı” tartışmasına son verdi. İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi. Devamında İmamoğlu, "2024'te rakibimin kim olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında "Katılımı ve ortaklaşa aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojilerine ev sahipliği yapmak için yola çıkıyorum. Kentine, oyuna sahip çıkan İstanbullular ile yeniden İstanbul ittifakını oluşturmak için yola çıkıyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak." dedi.