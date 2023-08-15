İmamoğlu son yüz metreyi nasıl koşacak? Emre Ulaş'tan kahkaha attıran karikatür

Ekrem İmamoğlu’nun bugün CHP Genel Başkanlığını mı yoksa İBB Başkanlığını mı açıklayacağı merak konusu olmuştu. Emre Ulaş konuyla ilgili bomba karikatür çizdi.

İmamoğlu son yüz metreyi nasıl koşacak? Emre Ulaş'tan kahkaha attıran karikatür

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 12.00'de yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına mı yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına mı adaylığını açıklayacağı merak konusu olmuştu. İmamoğlu bugün İBB’ye adaylığını açıkladı.

Mizahın ustası Emre Ulaş konuyla ilgili hem güldüren hem de düşündüren bir karikatüre imza attı.

İŞTE O KARİKATÜR:

whatsapp-image-2023-08-15-at-15-54-49.jpeg

Ulaşın çizdiği karikatür de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde silah olduğu İmamoğlu’nun bir koşu maratonunda olduğu önünde ise 2 seçenek olduğu görülüyor.

Seçenekler ise şunlar var:

İstanbul Belediye Başkanı

CHP Genel Başkanı.

İBB ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ekrem İmamoğlu bugün “İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı” tartışmasına son verdi. İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi. Devamında İmamoğlu, "2024'te rakibimin kim olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasında "Katılımı ve ortaklaşa aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojilerine ev sahipliği yapmak için yola çıkıyorum. Kentine, oyuna sahip çıkan İstanbullular ile yeniden İstanbul ittifakını oluşturmak için yola çıkıyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak." dedi.

İlgili Haberler
İmamoğlu’nun İBB’ye adaylık kararına Özgür Özel'den ilk yorum
İmamoğlu İstanbul'a adaylığını açıkladı: 2024'te rakibimin kim olduğunu biliyorum
İmamoğlu'nun bugün ne açıklayacağı belli oldu. CHP Genel Merkezi'nde nefesler tutuldu
Değişim rüzgarını başlatan Ekrem İmamoğlu yarın açıklama yapacak
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı Güncel
Antalya Akseki'de orman yangını çıktı
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi Dünya
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar Spor
Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar
Ruhani, din adamlarına özel mahkemede yargılanacak Dünya
Ruhani, din adamlarına özel mahkemede yargılanacak
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay Dünya
NASA açıkladı. 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay
TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü Yaşam
TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü
Suudi gazeteciden Fabinho'ya servet değerinde hediye Spor
Suudi gazeteciden Fabinho'ya servet değerinde hediye