İmamoğlu’nun İBB’ye adaylık kararına Özgür Özel'den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye adaylık kararını duyurmasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama geldi.

İmamoğlu’nun İBB’ye adaylık kararına Özgür Özel'den ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi.

İmamoğlu’nıun adaylık kararına ilk yorum ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den geldi.

Gazete Duvar'a konuşan Özgür Özel, “Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum” dedi.

İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL’İ İŞARET ETTİ

Özel “İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı” tartışmasını da bu açıklamasıyla sonlandıran İmamoğlu, gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen bir başka ismi andı ve “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” dedi.

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İmamoğlu açıklamasında "Katılımı ve ortaklaşa aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojilerine ev sahipliği yapmak için yola çıkıyorum. Kentine, oyuna sahip çıkan İstanbullular ile yeniden İstanbul ittifakını oluşturmak için yola çıkıyorum. İnanınız ki her şey çok güzel olacak." dedi.

Devamında İmamoğlu, "2024'te rakibimin kim olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

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