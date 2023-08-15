Özgür Özel'den İmamoğlu’na teşekkür: Açıklamalarını bir hak teslimi olarak görüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı basın toplantısında yerel seçimler için mesaj vererek, "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi.

İmamoğlu, CHP içindeki "değişim" tartışmaları için ise Grup Başkanı Özgür Özel'i işaret ederek, “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” dedi.

ÖZEL’DEN TEŞEKKÜR

İmamoğlu’nun açıklamalarına ilişkin BirGün'e konuşan Özel, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu'nun yorumunu "hak teslimi" olarak nitelendirerek teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

"Sorulan bir soru üzerine ‘CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi Özgür Özel’dir’ ifadelerini de sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına bir hak teslimi olarak görüyorum, değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum."