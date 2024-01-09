İmamoğlu, Murat Kurum Bakan iken yaptıkları görüşmeyi açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Ataköy Baruthanesi açılışına katıldı. İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un adaylığını da değerlendirdi.

"Murat Kurum’un adaylığı hayırlı olsun." diyen İmamoğlu, “Umuyorum gayet nezaketli İstanbul odaklı, yapılanlar ve yapılmayanların konuşulduğu bir seçim olur” dedi.

KURUM İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

Kurum'un "kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak" ifadelerine de değinen İmamoğlu, Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı iken kendisiyle yaptığı görüşmeyi açıkladı. İBB Başkanı, Kentsel dönüşümün tek başına çözümü olmayacağını ifade etti.

"SAYIN KURUM BAKAN İKEN GİDİP GÖRÜŞTÜK"

İmamoğlu, ”Şöyle bir çözümü vardır: Topyekun, hep birlikte seferberlik. Bu duygularla hem Sayın Kurum bakan iken hem mevcuttaki Sayın Bakan'a gidip, ne düşündüğümüzü içtenlikle, içimizi tamamen ortaya döktük. Ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli, samimi konuşmaların akabinde görüşmeler, konuşmalar kesilmiş, genelde şöyle bir işaret yapılmış, şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin, ben değil. Ve karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle göstermişlerdir. O bağlamda ben, Sayın Kurum’un ‘topyekun’ cümlesini anlıyorum, ama topyekün seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. Bundan sonra olmasını arzu ederim” diye konuştu.