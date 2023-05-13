İmamoğlu: 1 oy daha fazla alabilmek için iftira atıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik'te konuştu. İmamoğlu "1 oy fazla alabilmek için iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yönetici haddini bilen, insanına hizmet eden olacak. İnsanların hizmertkârı olarak gören değil. Cumhuriyet'in ve demokrasinin anlamı budur.

Bu benim 84. mitingim. Büyükçekmece'de 85. buluşmamızla finali yapacağım. Elimden geleni yaptım. Şimdi yarın elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.

Demokrasimizin yüzünü kızartmayın, demokrasimizi ihya edin, demokrasimize katkı sunun. Ayarını bozduğunuz o kantar, gün gelir sizi de tartar. Adalet böyle bir şeydir.

"BANA HAKARET EDEN KİŞİYİ DE EVİNE YOLLAYACAĞIZ"

Onun için herkesin görevini lâyıkıyla yapmasını istiyorum. 'Bunlar bizden korksun' istiyorlar. Bunlardan korkmayız. Bunların topu topu hepsi bir avuç insan. Onları evine yollayacağız. Bugün ilçe ilçe gezip bana hakaret eden kişiyi de evine yollayacağız. Ha söyleyeyim: Evine gidip, evinde sakın hanıma patronluk yapmaya kalkma, seni kahveye yollar. Seni evine yollayacağız. Evinde git, eşine, çocuklarına hizmet et. Bu milletin yakasını bırak."