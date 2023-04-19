İmamoğlu Üsküdar’daki kaçak kafelerin yıkımının ardından böyle tweet attı: Milletin malını tekrar millete kazandırdık

Editör: Bengü Zorlu

İBB’nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı verdiği ancak bakanlığın koruma altına aldığı Üsküdar Salacak Sahili’ndeki kaçak kafeler, mahkeme kararına rağmen bakanlığın engeline takılıyordu. Bu olaylar üzerine yapılan çeşitli itiraz ve mücadele sonucunda yıkım işlemi gerçekleşti.

Ruhsatsız olduğu belirlenen kafelerin yıkımından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Millet kazandı. Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun” dedi.