İmamoğlu'ndan doğal gaz indirimi açıklaması: Hükümetin katkısı yok

1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak. EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

Bugün, gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılanın doğalgaz indirimi olmadığını, İGDAŞ’ın kendi idari payını yönettiği kısmın yüzde 56’sını kesildiğini söyledi.

“YAPILAN ŞEY DOĞALGAZ İNDİRİMİ DEĞİL”

İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgaz indirimi değil. Doğalgazın İstanbul’daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor. İGDAŞ Türkiye’deki doğal gazın payını en çok dağıtan kurum. Tarifelerini planlayan EPDK. Genelde bu konular istişareyle konuşulur tartışılır. Hiçbir istişare yapmadan biz indirim yaptık diye bir açıklama yaptılar. Burada yaptıkları şey İGDAŞ’ın kendi idari payını yönettiği kısmın yüzde 56’sını keserek bir fiyat açıklamak oldu.

Yani aslında İGDAŞ’a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Her halükarda İGDAŞ’ın var olan payıyla idari giderlerini karşılayamama riski vardır. Bu İstanbul’un kurumlarının elini daraltma girişimidir. Bu ekonominin zor koşullarının ispatıdır. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın? Ama her halükarda İstanbullunun bütçesine katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Ama her halükarda söyleyeyim. Hükümetin bir katkısı yoktur, İGDAŞ’ın payının kesilmiş hali vardır.