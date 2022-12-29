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Doğal gazda indirim İBB’nin payından karşılanacak

1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:45
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Doğal gazda indirim İBB’nin payından karşılanacak

Doğal gazda indirim İBB’nin payından karşılanacak
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EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

NTV’nin aktardığı habere göre sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

Konutlarda kullanılan doğal gaza en son eylül ayında yüzde 20,4 oranında zam yapılmıştı. Ekim, kasım ve aralık aylarında tarife sabit kalmıştı.

İNDİRİMİN KAYNAĞI NE?

İndirimin kaynağının İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde yaptığı indirimden kaynaklandığı öğrenildi.

Doğal gaz perakende satış fiyatı, sistem kullanım bedeli ve birim gaz alım fiyatı bileşenleri ile oluşuyor.

Birim gaz alım fiyatı, toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladığı toptan satış fiyatından oluşuyor.

Yasa gereği toptan satış fiyatları, taraflar arasında serbest bir şekilde belirleniyor. Bu fiyata EPDK veya başka bir kurum müdahale edemiyor.

Dağıtım bedeli olarak da bilinen sistem kullanım bedeli, şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedel.

Bu bedel EPDK tarafından belirleniyor. Bu çerçevede 2022-2026 uygulama dönemi için EPDK tarafından belirlenen 71 ildeki 64 dağıtım şirketi için bedeller Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi.

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