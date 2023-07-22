İmamoğlu yerel seçimlerden endişeli ‘Değişim mesajı verilmezse seçimler yenilgi ile sonuçlanabilir’

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Toplantı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendi yönetiminde yapılan online zoom toplantısının "etik dışı" olarak yorumlanmasına ilişkin tartışmaların da gündeme geldiği bir süreçte gerçekleşti.

İmamoğlu'nun Tepkisi ve Endişeleri

İmamoğlu, toplantıda "etik dışı" yorumlarına katılmayarak, toplantının etik olmadığını değerlendirmediğini belirtti. Bunun yerine, toplantının sızdırılmış olmasının etik dışı olduğunu ifade etti. Ayrıca, CHP'nin iç sorunlarının tartışma konusu olmasından rahatsızlık duyduğunu ve eleştirilerin parti içinde yapılması gerektiğini söyledi.

“Toplantıyı kim sızdırdıysa ondan hesap sorulmalı”

İmamoğlu’nun aynı zamanda, “Biz bu meseleleri aile içerisinde konuşuyoruz. Dışarıda konuşmuyoruz. Toplantının etik dışı olduğu yorumlarına katılmıyorum. Asıl etik olmayan toplantının sızdırılmış olması. Biz bir aileyiz ve bu toplantıyı kim sızdırdıysa ondan hesap sorulmalı” ifadelerini de kullandığı öğrenildi.

"Değişim mesajı verilmezse seçimler yenilgi ile sonuçlanabilir"

Yerel seçimlere yönelik olarak ise İmamoğlu, değişim mesajının topluma verilmemesi halinde seçimlerin yenilgiyle sonuçlanabileceği endişesini dile getirdi. Bu bağlamda, toplantıda önerilerde bulunarak yerel seçim stratejisi hakkında görüşlerini aktardı.

Toplantıya Katılım Durumu

Toplantıya CHP'nin il, ilçe ve belde belediye başkanlarının tamamı katılmışken, 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun Görüşleri

Önceki gün Habertürk'te yapılan canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yönettiği online toplantıyı tamamını izlemediğini belirterek etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar olduğunu söyledi. Ancak, kendisinin İmamoğlu'nun toplantısına girmek istemediğini ve İmamoğlu'nun kendisinin açması durumunda katılabileceğini ifade etti.