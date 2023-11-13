İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında ara karar

Erzurum’daki mitingde Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırıya ilişkin davada sanıkların adli kontrol şartını kaldırıldı.

İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında ara karar

Halktv’de yer alan bilgilere göre, 28 kişinin yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu'nu avukatlar Serkan Günel, Kazım Yiğit Akalın ve Mustafa Aşık temsil etti. Sanık savunmaları öncesi söz alan avukatlar, taşlı saldırının örgütlü bir şekilde gerçekleşmediği görüşüne yer verilen iddianameyi eleştirerek, "Burada yaşanan bir linç girişimidir. Menemen ve Sivas olaylarının benzeridir. Emniyet görevlilerinin burada olmamasını kabulü mümkün değildir. Sanıkların münferit olarak olay mahaline geldiklerinin iddianamede yazması utanç vericidir. Bugün linç girişimine uğrayan İBB Başkanı değil de Erzurum İBB Başkanı olsaydı yargılama bu suçlama ile mi yapılırdı? Yoksa sanıklar tutuklu olarak bir ağır ceza mahkemesinde öldürmeye teşebbüs suçundan mı yargılanırdı? Fotoğraflar, miting öncesi atılan tweetler ortada, yaralananların durumu, atılan taşların büyüklüğü bu davanın kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Erzurum Agır Ceza Mahkemesine gonderilmesini talep ediyoruz" dediler.

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ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

İmamoğlu’na 7 Mayıs'taki Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili haklarında dava açılan 28 sanığın “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 2 ila 9 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın ilik duruşması tamamlandı.

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından haklarındaki adli kontrol kararları kaldırıldı. Duruşma 25 Aralık 2023 tarihine ertelendi.

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