İmamoğlu'nun İstanbul'daki oy oranı ortaya çıktı. AKP İstanbul'u geri alabilecek mi?

Reaksiyon Araştırma Şirketi’nin anketine göre, İstanbullunun yüzde 58’i tekrar aday olması durumunda İmamoğlu’na oy verebileceğini söylerken, yüzde 42’si ise İmamoğlu’na “asla oy vermem” diyor.

İmamoğlu'nun İstanbul'daki oy oranı ortaya çıktı. AKP İstanbul'u geri alabilecek mi?

Reaksiyon Araştırma Şirketi İstanbul genel seçimleri için İstanbul’un 39 ilçesinde yaşayan 18 yaş üzeri bin 105 kişi ile yüz yüze görüşerek bir anket gerçekleştirdi.

Milliyet yazarı Zafer Şahin’in de köşesinde yer verdiği ankette, İstanbulluların yüzde 58’i tekrar aday olması durumunda İmamoğlu’na oy verebileceğini söylüyor. İmamoğlu’na oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 50’si ise İmamoğlu’nun CHP’den aday olmasını sebep gösteriyor.

İMAMOĞLU’NA OY VERENLERİN YÜZDE 42’Sİ ASLA “VERMEM” DİYOR

Ankete göre, bir önceki yerel seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy veren İstanbulluların, yüzde 42’si İmamoğlu’na "bir daha asla oy vermem" diyor. İmamoğlu’na “bir daha asla oy vermem” diyenlerin yüzde 50’si gerekçe olarak CHP adayı olmasını gösteriyor. Yüzde 29’u belediye hizmetlerini beğenmediği için, yüzde 21’i ise kendisini beğenmediği için oy vermeyeceğini belirtiyor.

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ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 34’Ü ADAYA GÖRE OY VERİRİM DİYOR

İstanbul’da yaşayan seçmenin yüzde 66’sı oyunu partiye göre vereceğini söylüyor. Yüzde 34’ü ise “Ben adaya bakarak mührü vururum” diyor. Bu nedenle AKP’nin İmamoğlu karşısında kimi aday çıkaracağı merak konusu.

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AKP’NİN OY ORANI ÇIKARACAĞI ADAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ankete katılanların yüzde 49,4’ü 2024 yerel seçimlerinde oyunu AKP’ye vereceğini belirtirken, CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,1. olarak açıklandı.

AKP'nin oy oranı çıkaracağı adaya göre değişkenlik gösteriyor. Yapılan ankette AKP'nin olası Belediye Başkanlığı adaylarının tanınırlığı soruldu. Buna göre, ismi AKP’nin büyükşehir adayları arasında geçen Murat Kurum’u İstanbullunun yüzde 91’i tanıyor. Bu oran Fahrettin Koca’da yüzde 96 olarak ankete yansımış. Tevfik Göksu’nun tanınırlık oranı yüzde 87. Şadi Yazıcı’nın yüzde 83, Hilmi Türkmen ve Ergun Turan’ın ise yüzde 81.

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