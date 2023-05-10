İmamoğlu’na Trabzon'da sevgi seli. Horon tepti, fırtına gibi esti. Benim toprağım beni mahcup etmez

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş Trabzon'da Millet Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

BEN KOLLARI SIVAYINCA BUNLAR DAĞILIYOR.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sonra söz alan Ekrem İmamoğlu, "Ne güzel memleketimde olmak. Burayı adımladığım günlerin, saatlerin sayısı yok. İnsanı mutlu eder insanın doğduğu yerde olması. Sabah arkadaşlarım diyor ki dün yorgun görünüyordun bugün bambaşka görünüyorsun. Dedim memleketimdeyim. Benim güzel memleketim. Bu memleket çok özel. Ben kolları sıvayınca bunlar dağılıyor. Benim toprağım beni mahcup etmez” ifadelerini kullandı.

HORON TEPTİ FIRTINA GİBİ ESTİ

Konuşmasının ardından İmamoğlu sahneye gelen ekibi ile birlikte horon oynadı.

İmamoğlu’nun horon oynaması meydana gelen vatandaşlardan büyük alkış aldı.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Ne güzel memleketinde olmak! Memleketin havası insana elbette iyi gelir.

Burayı adımladığın günlerin saat ve sayısı yok. Dün çok yorgundun bugün iyi görünüyorsun diyorlar. Valla memleketin havasından suyundan. Bu şehirde kanuni doğuyor. O mahallede büyüyen bir çocuk İstanbul’a belediye başkanı oluyor. Bu ne mutlu bir gurur. Trabzon’un topraklarından çıkan ilk İstanbul belediye başkanı.

4 gün sonra sandığa gideceğiz. 2 taraftan birini seçeceksiniz. Çift kale maç gibi anlatalım. 1 tarafta biz varız. Biz milletine umut veren kötü dil konuşmayan, kalp kırmayız. Beni bu memleketin anneleri babaları çocukları izliyor. Kötü söz nasıl söylenir.

Diğer tarafta ne var. 1 oy uğruna her türlü hakareti yapan, kumpas kurup iftara atanlar taş atanlar var. Erzurum’da tatsız olaylar yaşadık. Taşları kendi getirdi. Kendi kendilerine taş attılar. Karşımızda yalan ve iftira makinesi var. 1 oy uğruna Ekrem İmamoğlu’nu sandıkta yenemediler, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı devlet televizyonunda konuşturdular. Bu benim kanıma dokunuyor. Trabzonlu buna haddini bildirecek. Kaşı gözü oynadı. Bunlarda akıl bu kadar. Onlar böyleler. Soyadına yakışmıyor gençlerden biri zibidilik yapıyor. Köyünü bilirim, ailesini bilirim. Benim ismini bile ağzımı almayacağım biri. Atatürk’e alerjisi olanlar onlar.

Sinan Ateş'in katilini bulamıyorlar. CHP, İYİ Parti kötü oluyor. Kadroları kötülüyorlar. Bizim kadromuza toz bile konmaz. Vatan haini biz miyiz? Hadi oradan! Ahlak yoksunu sizler. Sevgili dostlar Trabzonluyu kimse vatan sevgisiyle sınamasın. Aldatılmış gençler olabilir onlara üzülüyorum. Onlara aldatanlara kızıyorum. Benim vatan sevgimi sorgulayacak insan daha anasının karnından doğmadı. Kimsiniz insanların vatan sevgisini sorgulayacaksınız. Yapıp yapamadıklarınızı anlatın. Seçim bitince de çok takılmayın böyle şeyler olur derler. Kalpleri de kapkara. Bu meydandan sesleniyorum. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunları evine yollayacağız. Şer gelir bunlardan.

Hatırlayın millete hırsız dediler. Çaldılar dediler. Ya hu bu denir mi? Dediler. Bir tane hırsız buldular mı bir tane terörist buldular mı? Yalan kul hakkıdır. O seçim Ekrem İmamoğlu’na anasının ak sütü kadar helaldir. Gerçek Müslümanın ağzından bal damlar. O giderse her şey kötü olacakmış. Bu milletin aklı kendine yeter. Sen onu benim külahıma anlat. Kimler geldi geçti. Sultan Süleyman bile burada doğdu. Bir gün o da toprak oldu gitti. Bayrağımız baki kalacak. Millete saygı duy.

Yine bunları yeneriz İstanbul’da. Sidiksalı kardeşim yazmış “aramızda kalsın kazanıyoruz”. Ülke tıkır tıkır işleyecek. 15 Mayıs sabahı birlik bütünlük içinde devam edeceğiz. Devlet insanı olmayı önemseriz. Anneme babama millete çocuklarıma Allah’ım beni mahcup etmesin. Türkiye’nin birleştirici gücü Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gelecek.

Devlet hakkının kadın duyarlılığının farkındayız. Yönetimde siyasette kadın erkek eşitlenecek. Memleket kalkınacak. Biz burada yetiştik. Particilik bitecek. Birbirimizi seveceğiz. Partizanlık yaparsan benim evladım değilsin dedi bana babam. Bu sokaklara aşinayım. Bana emek veren öğretmenlerim var ailem var halkım var. Sen gelip benim inancımı geçmişimi teraziye koyacaksın. Cumhurbaşkanı da bakanı da hepsi işine. Onu yollayacağız. Evine gidecek. Ben köyde büyüdüm. Sevgiyi sevmeyi sevilmeyi biliyorum. Herkesi eşit seviyorum. Ülkenin sorunlarını da Trabzon’un sorunlarını da çözeceğiz. Çayı ve fındığı kurumsallaştıracağız. Daha çok para kazanacak insanlar. Çok rahat olun bize güvenin. Trabzon cazibe kazanacak. Bu kent 40-50 sıralarda olur mu? Dünyanın ticaret merkezlerinden biri. Boztepe’nin önüne dikilen viyadükler olmuş mu? Saygısızlık değil mi? 350 bin nitelikli insan göç eder miydi? Bunlar gelirse Araplar gelmezmiş. Biz olursak buraya Amerikalılar gelir. Çinlisi gelir. Biz insanları sanatı kültürü severiz. Güney çevre yolunu biz yapacağız. Uydurma bir temel attılar. Allahtan yeni hükümette Ekrem İmamoğlu var. Hafif raylı sistemi biz harekete geçireceğiz. Hepsini çözeceğiz. Trabzon hak ettiği yere gelecek. Kamu yararını gözeteceğiz. Hazır mısın Trabzon? Türkiye değişim istiyor. Trabzon milletvekili rekoru kıracak. Oy verin farkınızı belli edin. Bir bakmışsın 15 Mayıs sabahı güneş bordo mavi doğmuş. Her şey çok güzel olacak. Sizi seviyorum Trabzon...."