İmamoğlu: Onlar için her şey bir avuç insanın çıkarı

Bugün Millet İttifakı'nın ilk durağı Bolu oldu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bolu'da vatandaşlarla buluştu.

İmamoğlu konuşmalarında "Haksızlıklar yapılabilir hukuksuzluklar yapılabilir eksikler yanlışlıklar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise yanlışı o kötülüğü ödüllendiriyor ise. Allah bu memleketin her insanını korusun. Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah memleketi korusun. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

"KÖROĞLU KÖTÜLÜĞE KARŞI DİRENİŞTİR"

Bu meydanda Bolu Beyi değil zalimliğin değil direnişin yani Köroğlu'nun torunlarını görüyorum. Köroğlu zalimlere karşı direniştir. Köroğlu kötülüğe karşı direniştir, özgürlüğü, iyiliği talep etmektir. Doğruya doğru eğriye eğri demektir. Bolulu insanlarımızın bu süreçte en doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum.

Siz hoşgörünün şehrinden, Hz. Mevlana'nın şehrinden, Konya'dan selam getirdim. Yine ne ön safta özellikle gençleri özellikle hanımefendileri görmek bizi çok mutlu ediyor. Onların bu mücadeleci bakışları duruşları tavırları çok kıymetli.

"OY İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLECEK AKILDAN ALLAH BU MEMLEKETİ KORUSUN"

Haksızlıklar yapılabilir hukuksuzluklar yapılabilir eksikler yanlışlıklar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise yanlışı o kötülüğü ödüllendiriyor ise. Allah bu memleketin her insanını korusun.

Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah memleketi korusun. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey.

"ONLAR İÇİN HER ŞEY BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI"

İşte bu kötü akıl bizi bugün partizan bir devletin şekline büründürdü. Parti her şey… Biz ne diyoruz 'Millet her şey'; biz ne diyoruz 'Her şey çok güzel olacak.' Onlar için bir kişi, yeter ki o kişi seçilsin. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey.

O bir avuç insanın çıkarından bir eksilme olmasın. Pandoranın kutusunu her gün birisi açıyor. Her akşam birinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Hani istifa etmişti Maliye Bakanı ve bir tweet atmıştı; 'At izi it izine karıştı. Sonumuz hayır olsun' diye... Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor.

Bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Biz milletin kendisine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor. Adıyamanlı bir kardeşimin yazdığı gibi biz hala enkazdayız. Devleti o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını bekleyip 48 saat müdahale yapılmasını engellediniz.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİZİ NASIL BİR KABUSTAN UYANDIRMIŞ, ALLAH RAZI OLSUN, DİYECEKSİNİZ"

Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı, gitti. Etrafındaki aklı başındaki güzel insanlar, kendi bakanları bile olanlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz, bu kadar kötüler. Biz yeni bir dönem başlatacağız. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki size, 'Allah'ım, Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış, Allah razı olsun' diyeceksiniz.

Sevgili gençler sakın hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin. Oy kullanın. Bu parti seçimi değil, geleceğinizin seçimi. Oylarınızı bölmeyin, bu iş dansla müzikle olmaz. Bu iş devlet aklıyla olur.