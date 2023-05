Ekrem İmamoğlu: Onlar gibi kafa göz yarmayacağız. Kafa göz yaranlardan, azmettirenlerden hesap soracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu ve Düzce’den sonra Sakarya’da miting düzenledi. Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya’da yaptığı konuşmada Erzurum’da yaşanan taşlı saldırıyı hatırlatarak, “Onlar bir avuç insan ama biz onlara taş atmayız, biz onlara çiçek atarız. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız. Onlar gibi kafa göz yarmayacağız. Kafa göz yaranlardan hesap soracağız, azmettiren hesap soracağız. Memleketin bağımsız mahkemeleri onlara gereken cezayı verir biz işimize bakacağız. Biz milletimizi ayağa kaldıracağız. “ dedi.

İmamoğlu, Sakarya mitinginde şunları söyledi:

“MEMLEKETİMİZ DERİN BİR YOKSULLUK YAŞIYOR”

“Burası Gaffar Okka’nın memleketidir. Burası Sakarya meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerden birini kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir. Bak tatangalardan (1990 yılında Sakaryaspor Altyapı oyuncuları tarafından kurulan ve adını Kurtlarla Dans filminden alan taraftar grubu) birisi güzel bir şey yazmış. Sakaryaspor biraz playofflardan çekti biliyorum. Diyor ki ‘Playofflardan çeken bilir. Bu sefer ilk turda bitirin’ diyor, bitireceğiz. Niye biliyor musunuz? Memleketin kaybedecek bir günü bile yok. Memleketin her köşesi güzel olmak zorunda, memleketim hakkını alacak. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne demişti? ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır işte o satıh bütün vatandır’ Bu memleketin her parçasını çok güzel bir şekilde ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Memleketimiz gerçekten sıkıntı içerisinde, emekli sıkıntıda, memur sıkıntıda, gençlik geleceğe umutla bakamıyor. Gençlik hayallerini Sakarya'da kuramıyor. İyi yetişmiş gençlerimiz, kendi mesleklerini değil, herhangi bir mesleği başka bir ülkede yapmayı göze alıyor. Çocuklarımız bile mutsuz. İlkokula giden çocuklarımızın dilinden bile 'Bu kardeşiniz adalet istiyor' duyuyor. Bu çok acı bir durum. Bunu o çocuklara hissettirmek, bunu hisseden çocukların, annelerin, babalarının durumunu düşünün.”

“GÖRDÜĞÜNÜZÜN ARKASINDA GÖRMEDİĞİNİZ DEVASA EKİPLERİMİZ VAR”

“İşte böyle bir zor dönemde memleketimizin bu acil sorunlarına çözüm bulacak güçlü bir ekibimiz var. Bu ekip Millet İttifakı. Bu ekipte çok güçlü liderlerimiz var. İşte orada resimleri var, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve bugün aramızda olacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Dolayısıyla güçlü bir ekibiz ama bu ekip bu ekip sadece altı liderin oluşturduğu bir ekip değil. Bu ekibe tabii ki Mansur Başkanım bize katıldık. Ama güçlü bir ekibiz biz. Kocaman, gördüğünüzün arkasında görmediğiniz devasa ekiplerimiz var. Örneğin Sakarya'dan Engin Özkoç başkanımızla birlikteyiz. Çok cesuruz, çok güçlüyüz. Her ilden güçlü insanlarımız var. Göreceksiniz, bu milleti coşturacak, güçlü bir ekibiz. Ama esas gücünü nereden alıyor biliyor musunuz? Sizden, buradaki hanımefendiler, buradaki beyefendiler ve sevgili gençler duysun, milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz. Az önce söylediğim, milletin ittifakını, hayatını, hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış devlet insanı, devlet aklını en iyi temsil edecek insan, erdemiyle, hoşgörüsüyle, simgeleşmiş, bütün saldırılara rağmen hiçbir zaman soğukkanlılığını ve hoşgörüsünü kaybetmemiş ve inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanımız olacak Kemal Kılıçdaroğlu yönetecek.”

Bolu ve Düzce'den sonra Sakarya'da da vatandaşların "Ceketini çıkar" tezahüratları arasında konuşmasını sürdüren İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ONLAR GİBİ KAFA GÖZ YARMAYACAĞIZ. KAFA GÖZ YARANLARDAN, AZMETTİREN HESAP SORACAĞIZ”

“Bakın bizi taşlamaya çalışanlar olabilir. Bu 150-200 kişiyi azmettirenler vardır, onların akıllarını çelenler vardır. Onlar bir avuç insan ama biz onlara taş atmayız, biz onlara çiçek atarız. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız. Onlar gibi kafa göz yarmayacağız. Kafa göz yaranlardan hesap soracağız, azmettiren hesap soracağız. Memleketin bağımsız mahkemeleri onlara gereken cezayı verir biz işimize bakacağız. Biz milletimizi ayağa kaldıracağız. Sakarya'nın bütün sorunlarına hakimiz beraber konuşuyor, beraber çalışıyoruz. Bu az önce bahsettiğim ekibin içindeki değerli insanlarla Engin Başkanımla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Karasu'ya mesela limana demir yolu bağlantısı yıllardır yılan hikayesine döndü. Bu sorunları biz aşacağız. Sakarya'nın ulaşım problemleri, Sakarya'nın doğayla ilgili sorunları, Sapanca'nın korunması, bu memleketteki tarımla ilgili köklü problemler, bu şehirdeki 60 binin üzerindeki üniversite öğrencilerinin problemleri, barınma sorunları, yurt sorunları, bütün bunları biz aşacağız. Niye biliyor musunuz? Biz bu memleketin bir kuruşuna bile zeval getirmeyeceğiz.”

“HER GÜN DUYDUĞUMUZ ŞEYLERDEN BİZ UTANIYORUZ”

“Bırakın onların milliyetçilik üzerinden, inançlarımız üzerinden milleti bölmesini, vız gelir tırız gider yollayacağız onları evlerine. Onlara kalsa kendilerine oy verenler, milli vermeyenler, milli değil. Onlara kalırsa, ona oy verenler milli iradeyi temsil ediyor, bize oy verenler darbeci oluyor. Bu kadar bu kadar akıl yoksunu, bu kadar ne yazık ki oy için her şeyi yapabilecek insanlar. Çünkü dertleri millet değil inanın değil, dert vatandaş hiç değil, dertleri bu ülkenin sırtından ne yazık ki rant elde etmiş insanların gelecek kaygıları bir avuç insanlar. Her gün Pandora’nın Kutusundan bir şey çıkıyor. Her gün duyduğumuz şeylerden biz utanıyoruz. Başımız öne eğiliyor milletimiz bunu hak etmiyor. Allah aşkına hayatını, canını, bu memlekete adamış… Ama dedim ya bunların kötülükleri, kötü düşünceleri bitmiyor. Geçmişte yaptıklarını yine kendi arkadaşları tek tek açıklıyorlar. Gerçekten utanıyorum bu memleketi Atatürk kurdu ya. Dünyada önderin başka bir benzeri yok. Böyle bir insanın olduğu ülkenin bu ülkenin yöneticilerin karıştığı işleri duyunca siz utanmıyor musunuz? Ben utanıyorum, üzülüyorum. Onlar utansın değil şimdi bizim sorumluluğumuz var. Bu utancı tarihe gömeceğiz.”

“İNANÇLARIMIZ ÜZERİNDEN YORUM YAPARAK BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Oy için her şeyi yaparlar, oy için bunlar ne yazık ki ahireti bile pazarlamaya başladılar. İnananlar inanmayanlar, inançlarımız üzerinden yorum yaparak bizi bölmeye çalışıyorlar. Yok efendim neredeyse birimize cennetlik birimize cehennemlik diyecekler. Bu kadar ileri gitmişler. Bakın bazen görüyorum bunlara aldanmış insanlar kendi siyasi partilerinin işaretlerini yaparak sözüm ona kin duygusunu gözlerinden görüyorum. Bunların yüzünden milletimizi de zehirlediler. Milletimizin bir bölümünü de zehirlediler. Onların kalplerini buz kapladı. Ama bizim milletin o ellerinizle gösteriyorsunuz ya kalplerinizi. O kalplerinizle, o buz kaplanmış kalpleri de eriteceğiz. O kalpleri de kazanacağız. Milletin kalbini kazanmaya ve 14 Mayıs'ta bunları evine yollamaya Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmaya sandıklarda görev almaya, sandıklarda oy patlaması yapmaya hazır mıyız? Bir şey daha yapacağız. O gün, oy kullandım, evime gidiyorum yok. Okul önünde o canım Türk bayraklarımızla okulların önünde halay çekmeye, horon oynamaya ve demokrasi şölenini kutlamaya hazır mıyız? Güzel bunları yapacağız onları şaşırtacağız.”

“MİLLETİNİ SEVMEYEN MİLLETİNİ YÖNETEBİLİR Mİ?”

Onların o yüzü asık ya o surata asık konuşuyor ya bunlar zannedersin ki hani böyle bir korku filminden çıkmış gibi. Tabi siz onlara gülün yani. Biz alıştık o yüze güleceğiz. O korku filminden çıkmış hallerine karşı biz güleceğiz. Sempatiyle, hoşgörüyle, insanların kalbine gireceğiz. Asla öfkelenmeyeceğiz. Bir de bu sevgi pıtırcığına bayılıyorum zannediyorlar sevgi pıtırcığı olmak kötü bir şey. Ya ben sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeşim. Ya milletini sevmeyen milletini yönetebilir mi? Ya milletine sert surat gösterenden ne olur? Milletine yönetici, tebessümle bakacak, hafif başı önde eğik olacak, vatandaşın hizmetkarı olacak. Atamızın gözü gibi bakacak insanların. Dolayısıyla bütün bu duygularla sarmalayacağımız bir dönemi hep birlikte hazırlayacağız. Gençler coşmaya hazır olun. Çocuklar mutlu olun, neşeli olun. Anneler, babalar, 15 Mayıs sabahı size söz sabah kalkacaksınız şöyle derin derin nefes alacaksınız. Sakarya'dan Adapazarı'ndan dönün Sapanca'ya doğru dağlara doğru bakın. Derin bir oh çekin mis gibi demokrasi gelecek ciğerlerinize, mis gibi cumhuriyet gelecek ciğerlerinize mis gibi eşitlik, mis gibi huzur, mis gibi hoşgörü, mis gibi bolluk bereket mis gibi Atatürk gelecek içinize, mis gibi bu ülkemin insanının içine bütün güzel duygular dolacak. Herkes iyileşecek kötü gidecek iyilikler gelecek. Ne istiyoruz sizden? Cumhurbaşkanımıza, firesiz oy istiyoruz." (ANKA)