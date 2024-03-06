İmamoğlu’na yaklaşan bir kişi 'Denetim amiriyim' dedi kartını verdi. Miting alanında ilginç olay

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, adayların seçim çalışmaları hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda gerçekleştirilen 'Halk Buluşması'na katıldı.

Üsküdar, Bakırköy, Maltepe ve Bahçelievler'de aday gösterilen 4 kadın adaya özellikle destek istediğini belirten İmamoğlu, yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve “Biliyorsunuz, bunun bir bölüm durakları da Bahçelievler'de. Biliyorsunuz değil mi? Ataköy-İkitelli metro hattımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Çobançeşme'de, Doğu Sanayi'de ve İhlas Yuva istasyonlarında sizlere hizmet edecek. Bir başka metro hattı daha var. Uzun yıllardır süren, ama şükürler olsun bitti.” dedi.

Projeyi Bakanlığın yaptığını ileten İmamoğlu, “Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi son aldığımız bilgiye göre, 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. Tabii takdir edersiniz ki, beni davet etmeyecekler. Önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını, bizim bütçemizden kesecekler. Çünkü Bakanlığın yaptığı bu hatların, geçmişten bugüne şehrin içindeki metro hatlarının parasını, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesiyorlar.” açıklamasını yaptı.

“5 BUÇUK MİLYAR LİRAYI BİZİM BÜTÇEMİZDEN 10 AYDA KESTİLER"

Ekrem İmamoğlu, belediyeyi kazandıktan sonra metro hatlarının parasını kesme kuralını değiştirdiklerinin altını çizdi ve “Sabiha Gökçen hattını açtılar, hatırlar mısınız? 1 buçuk sene oluyor. O hattı açtılar. Tam 5 buçuk milyar lirayı bizim bütçemizden ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 10 ayda. 10 ayda, 5 buçuk milyar lira. Şimdi bu Bakırköy-Kirazlı hattının iki olayını size hatırlatayım, vicdanınıza koyun, dursun. Bir; bu hattı açıyorlar, teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Şehrimize yapılan her iyi yatırım değerli. Ama bunun da parasını bizden, bütçemize zarar verecek şekilde kesecekler.” İfadelerini kullandı.

Kendilerini yıldırmaya çalıştıklarını ifade eden İmamoğlu, “Yahu biz sizi yıldıracağız, yıldıracağız, bıktıracağız kardeşim" ifadelerini kaydetti .

“HATTI TESLİM ALDIKTAN SONRA TRENLERİN ALIMINA GEÇECEĞİZ"

Bakırköy-Kirazlı hattında kullanılacak trenlerin de durumundan bahseden İmamoğlu, “Bakın hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca, 'O hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor, protokol bu şekilde' dememize rağmen, trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen, hattı teslim aldıktan sonra trenlerin alımına geçeceğiz.” açıklamasında bulundu.

“ Sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Birbirine hasım gibi davranmak. Böyle bir ahlakı, bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden.” İfadesini kaydeden İmamoğlu, bu sorunları da aşacaklarını söyledi.

MİTİNGTE İLGİNÇ OLAY

Mitingte yaptığı konuşmanın sonunda, bir vatandaş Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelerek denetim amiri olduğunu söyledi. Daha sonra kartvizitini İmamoğlu’na veren vatandaş, “Sana yapılan sabotajları var, sabotajları var” ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ise, kartviziti göstererek, “Seni arayacağım” dedi ve seçim otobüsüne bindi.