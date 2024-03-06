Özgür Özel'den İmamoğlu için cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması. Sürpriz sözler

Halk TV'deki canlı yayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yaparken, Ekrem İmamoğlu'nun 4'te 4 yaparak, yani bir sonraki seçimi kazanması durumunda, cumhurbaşkanı adaylığına destek olacağını belirtti.

Özel, "Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" dedi.

“4'TE 4 YAPACAK”

İmamoğlu'nun seçim performansını öven Özel, "İstanbul'da, 'Seçim bitti' diyemeyiz, Ankara kadar rahat değil, öndeyiz. Sahada Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz daha açıyor. Herkesin bir adım gerideymiş gibi çalışıyor olması lazım" şeklinde konuştu.

Özel, İmamoğlu'nun 31 Mart'taki seçimleri kazanması halinde 4'te 4 yapacağını belirtirken, 2028 cumhurbaşkanı adaylığını işaret etti.

“BUNU YAPMAKTA GÖZÜMÜ KIRPMAM”

CHP lideri Özel’in açıklamaları şöyle:

“Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4’te 4 yapmış olacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, anketlerde Erdoğan’ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi.

Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım.

Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey bana, ‘Sayın Genel Başkanım macera aramayalım bu arkadaşı aday yapalım, hepimiz de arkasına geçelim’ der.

Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi, ülkeyi düşündüğünü; zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtiğimizi biliriz.

Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Beyle bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam.”