İmamoğlu'ndan 'Ağır konuşuyorsun' diyen Erzurum Valisi'ne: Sen dua et ben böyle konuşuyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı. Yaşanan olay tepkilere neden oldu. İmamoğlu ile Erzurum Valisi Okay Memiş arasında geçen telefon görüşmesi kameralar tarafından kaydedildi.

“AĞIR MI KONUŞUYORUM…”

İmamoğlu’nun Vali Memiş'e tepki göstererek “Sizi Erzurumlular adına kınıyorum. Beni daha fazla yormayın. Ağır mı konuşuyorum, sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun telefon konuşması şu şekilde:

“Sizi Erzurumlular adına kınıyorum. Beni daha fazla yormayın. Bana tedbirleri aldım ama üzgünüm derseniz bunu söylerim size. Ama ben tedbir alamadım, gereğini yapacağım derseniz… Ağır mı konuşuyorum, sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim…”