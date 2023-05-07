İmamoğlu'ndan 'Ağır konuşuyorsun' diyen Erzurum Valisi'ne: Sen dua et ben böyle konuşuyorum

Erzurum’da miting sırasında taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Valisi Okay Memiş'le telefonda yaşadığı diyalog kameralara yansıdı. İmamoğlu, kendisine "Ağır konuşuyorsun" diyen Vali Memiş'e "Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan 'Ağır konuşuyorsun' diyen Erzurum Valisi'ne: Sen dua et ben böyle konuşuyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı. Yaşanan olay tepkilere neden oldu. İmamoğlu ile Erzurum Valisi Okay Memiş arasında geçen telefon görüşmesi kameralar tarafından kaydedildi.

“AĞIR MI KONUŞUYORUM…”

İmamoğlu’nun Vali Memiş'e tepki göstererek “Sizi Erzurumlular adına kınıyorum. Beni daha fazla yormayın. Ağır mı konuşuyorum, sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun telefon konuşması şu şekilde:

“Sizi Erzurumlular adına kınıyorum. Beni daha fazla yormayın. Bana tedbirleri aldım ama üzgünüm derseniz bunu söylerim size. Ama ben tedbir alamadım, gereğini yapacağım derseniz… Ağır mı konuşuyorum, sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın Valim…”

İlgili Haberler
İmamoğlu'na yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul İmamoğlu'nu bekliyor. Vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti
Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Slovakya'da istifa depremi! Başbakanlık el değiştirdi Dünya
Slovakya'da istifa depremi! Başbakanlık el değiştirdi
AKP'li bakanı Samsunspor taraftarı yuhaladı. Protesto dinmeyince TRT canlı yayını kesti Spor
AKP'li bakanı Samsunspor taraftarı yuhaladı. Protesto dinmeyince TRT canlı yayını kesti
Soylu, saldırganları görmezden geldi. İmamoğlu'na 'provokatör' dedi Siyaset
Soylu, saldırganları görmezden geldi. İmamoğlu'na 'provokatör' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler
Küme düşmek istemeyen Fenerbahçe'den puan alıyor Spor
Küme düşmek istemeyen Fenerbahçe'den puan alıyor
İmamoğlu'na yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İmamoğlu'na yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek sözler Spor
Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek sözler