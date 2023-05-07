İstanbul İmamoğlu'nu bekliyor. Vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti

Binlerce vatandaş Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Vatandaşlar, İmamoğlu'nu taşıyan uçağın iniş yapmasını bekliyor.

İstanbul İmamoğlu'nu bekliyor. Vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti

İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

VATANDAŞLAR EKREM İMAMOĞLU'NU BEKLİYOR

Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, adalet" sloganları atıyor.

İstanbullu vatandaşlar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısıyla Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi. Erzurum'dan havalanan İmamoğlu'nu bekleyen "hak, hukuk, adalet" sloganları atıyor

Bu arada güvenlik güçlerinin alanda geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor. (ANKA)

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