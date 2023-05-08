Erzurum’da bir grup şahıstan İYİ Parti flamalarına çirkin saldırı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na yapılan saldırı sonrası saldırganlar yerine İmamoğlu'nu hedef aldı. Yapılan bu açıklamalardan sonra bir grup provokatör Erzurum sokaklarına çıkıp yurttaşları rahatsız etti, İYİ Parti flamalarına saldırdı.

Erzurum’da bir grup şahıstan İYİ Parti flamalarına çirkin saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yurttaşlarla buluştu.

Seçim öncesi Erzurumlulara seslenen İmamoğlu, kalabalık bir grup tarafından miting sırasında saldırıya uğradı.

Saldırganlar İmamoğlu ve beraberindeki kafileye kaldırım taşları atarak saldırdı.

Atılan taşlar aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu yurttaşların yaralanmasına neden oldu. Yurttaşların kan revan içinde kaldığı korkunç saldırının ardından Türkiye ayağa kalktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganları engellemek ve olayın sorumlularını bulmak yerine saldırıya maruz kalan Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. Soylu, İmamoğlu için "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım" yazdı.

İYİ PARTİ FLAMALARINA ÇİRKİN SALDIRI

Soylu'nun açıklamasından sonra gençlerden oluştuğu görülen küçük çaplı bir grup üzerinde Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan bir bayrakla Erzurum sokaklarında İYİ Parti flamalarını söktüler ve yakmaya çalıştılar.

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