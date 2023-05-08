Erdoğan taşlı saldırıda suçu, taşlanan İmamoğlu'na attı: Kendi provokasyonları ile olay çıkardılar

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen saldırı için, "Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan taşlı saldırıda suçu, taşlanan İmamoğlu'na attı: Kendi provokasyonları ile olay çıkardılar

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler öncesi Trakya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli ve Edirne'de konuştu.

Erdoğan, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Provokasyonlarla olay çıkarıyorlar" ifadesini kullandı.

"Sandıkta bunların işini bitirmemiz lazım" diyen Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-05-08-170058.jpg

İlgili Haberler
Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta
AKP’li Erzurum Belediye Başkanı’nın FETÖ’yü öven sözleri ortaya çıktı. İmamoğlu’na taş atanlar için “CHP’li” demişti
Bir polis İmamoğlu’na yapılan saldırıya isyan etti: Utanıyoruz
Tarkan İmamoğlu'na taşlı saldırıdan sonra isyan etti. Mesajının her satırı ibretlik
İmamoğlu'ndan 'Ağır konuşuyorsun' diyen Erzurum Valisi'ne: Sen dua et ben böyle konuşuyorum
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Al Hilal yıldızların peşinde. Messi için kesenin ağzını açacaklar Spor
Al Hilal yıldızların peşinde. Messi için kesenin ağzını açacaklar
Özgür Özel: İktidar seçim ortamını tamamen terörize ediyor Siyaset
Özgür Özel: İktidar seçim ortamını tamamen terörize ediyor
Luka Modric'in Real Madrid'deki geleceği belli oldu Spor
Luka Modric'in Real Madrid'deki geleceği belli oldu
Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi Spor
Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 49 tutuklama Güncel
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 49 tutuklama
Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta Siyaset
Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta
Nahid Yamak: Ali Koç'tan özür diledim Spor
Nahid Yamak: Ali Koç'tan özür diledim