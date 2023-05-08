Erdoğan taşlı saldırıda suçu, taşlanan İmamoğlu'na attı: Kendi provokasyonları ile olay çıkardılar

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler öncesi Trakya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli ve Edirne'de konuştu.

Erdoğan, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Provokasyonlarla olay çıkarıyorlar" ifadesini kullandı.

"Sandıkta bunların işini bitirmemiz lazım" diyen Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki" ifadelerini kullandı.