İmamoğlu'ndan 'Cemal Canpolat' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i ziyaret etti.

İstanbul İl Kongresi'nde kendisini hedef alan İl Başkan adayı Cemal Canpolat' hakkında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

'PARTİMİZ DİSİPLİN İŞLEMLERİNİ YÖNETECEKTİR'

"Yaşanmaması gereken tarz ve içerik yaşandı. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve yaşatılan kongreleri oluyor. Bunlar olabiliyor, varsa içerik olarak uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler. Burada da tabii kimsenin dilini kontrol etme gibi bi şansı yok kimsenin. Ne kongreyi yöneten kongreyi yöneten divan başkanı ne de bir başkasının. Varsa içerik olarak kaldırılamayan meseleler, muhtemeldir ki partimizin belli disiplin işlemlerini yöneteceğini düşünüyorum.

Rakibimiz zaten İmamoğlu’na dönük hiçbir eleştiri sayfası yok. 4 buçuk yıldır İmamoğlu’na muhalefet yapmaya çaba gösteriyorlar. Buna Cumhurbaşkanı’nın grup toplantısında eşlik etmesini üzüntüyle karşıladım."

Özgür Çelik ise Cemal Canpolat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın Canpolat kongreden bir gün sorna beni aradı. Tebrik etti ve başarılar diledi. ‘Bundan sonraki süreçte yanınızdayım’ ifadesini kullandı. Görevi dün devraldık. Partimizin, dilekçe gelmesi durumunda, disiplin kurulu gelen dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını söylemişti.

Söz konusu suçlamalar hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz” demişti.