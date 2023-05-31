İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!

Günahıyla sevabıyla Ekrem İmamoğlu, bundan tam 4 yıl önce İBB’de 1994’ten beri devam eden zihniyeti eze eze yendi.

İlk turda kazandığı zaferi kabul etmeyen AKP’nin itirazlarıyla yenilenen seçimde 806 bin oy fark attı Binali Yıldırım’a.

Bu AKP için büyük bir şok etkisi yaratırken seçmen profilinin mazlumdan yana nasıl tavır aldığını en iyi gösteren seçimlerden biri oldu!

Bunu aslında en iyi benzeri bir olayı yaşayan Erdoğan ve AKP yöneticilerinin bilmesi gerekiyordu ancak yine de bu hatayı yaptılar ve yarattıkları “Mağdur İmamoğlu” algısıyla seçimin daha büyük bir farkla ellerinden gitmesine neden oldular!

Okuduğu bir şiir yüzünde hapis yattığını belirten Erdoğan, kazandığı seçimi İmamoğlu’nun elinden alarak İmamoğlu’na çok büyük bir iyilik yaptı kısacası!

Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte ise, İmamoğlu’nun önü YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın karara bağlanmasıyla kesilmek istendi.

Dava her ne kadar istinafa gitse de İmamoğlu’nun başının üstünde Demokles’in Kılıcı gibi sallandırıldı!

İmamoğlu’na YSK üyelerine “Ahmak” dediği için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getirildi.

İmamoğlu, ifadeyi kendisi için kullanan Soylu’ya söylediğini belirtse de mahkemeyi bir türlü ikna edemedi!

Akşener’in desteğiyle cumhurbaşkanı adayı yapılmak istenen iki adaydan biri olan İmamoğlu, aralarında baba oğul ilişkisi olduğunu belirttiği Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır takındı/ takınmak zorunda kaldı!

Sonuç ortada!

Seçim kaybedildi!

Ezcümle, davayı karara bağlayarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı engellendi, şimdi de istinaftan onay çıkartarak İmamoğlu’nun siyasi kariyeri bitirilmek isteniyor!

Peki bu hamle İmamoğlu’nu mu siyaset sahnesinden siler, yoksa ona bu zulmü reva görerek ondan bir mağdur yaratanları mı?

Türkiye 21 yıldır hakkında “Muhtar bile olamaz” diye manşetler atılan ve mağdur edilen Erdoğan tarafından yönetiliyor.

Ülkemizde mağdur edebiyatının her zaman toplumda bir karşılığının olması göz önüne alındığında,

İmamoğlu’na verilecek bir siyasi yasak ve hapis cezasının onun için şer değil hayır olduğunu söylemek mümkün!