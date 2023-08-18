İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e “kredi onay” teşekkürü. Metro kredileri alımı konusunda yıllarda onay verilmeyen İBB'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan imza çıkınca, İmamoğlu, Mehmet Şimşek'e yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

Sosyal medyasında paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.

M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapım

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı