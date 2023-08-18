İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Ekrem İmamoğlu, metro kredisine onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti. İBB Başkanı İmamoğlu, metro kredilerine onay çıkmıyor bu yüzden inşaatlarda yavaşlama oluyordu.

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e “kredi onay” teşekkürü. Metro kredileri alımı konusunda yıllarda onay verilmeyen İBB'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan imza çıkınca, İmamoğlu, Mehmet Şimşek'e yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

Sosyal medyasında paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.

M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapım

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı

paylasiiimllmodd.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli yakalandı Güncel
Düzce'de uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli yakalandı
TPAO'dan metan gazı harekatı. Üç ilde arama yapılacak Ekonomi
TPAO'dan metan gazı harekatı. Üç ilde arama yapılacak
Vatandaşın borcu 1 haftada yüzde 84 arttı... “Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak” Ekonomi
Vatandaşın borcu 1 haftada yüzde 84 arttı... “Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında patlama yaşanacak”
MasterChef All Star 61 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 61 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı. Fenerbahçe onayı verdi Spor
Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı. Fenerbahçe onayı verdi
Ekmek pişirdikten sonra tandırı söndürmeyi unutmuşlardı. Tandırda yangın çıktı Güncel
Ekmek pişirdikten sonra tandırı söndürmeyi unutmuşlardı. Tandırda yangın çıktı
Süper Lig'de program açıklandı. Maç saatleri değişti mi Spor
Süper Lig'de program açıklandı. Maç saatleri değişti mi