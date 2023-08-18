İmamoğlu’ndan “Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Ekrem İmamoğlu bugün adaylıkla ilgili yaptığı açıklamasında, “İstanbul yolculuğumuz kesindir” dedi.

İmamoğlu’ndan “Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna flaş yanıt

CHP’de değişim tartışmaları devam ediyorken tartışmanın en önemli ismi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkanlığı adaylığı için adı kulislerde geçiyordu.

İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi’ndeki basın toplantısında CHP’ye değil İBB’ye aday olduğunu açıkladı.

Bugün Hacıbektaş'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu "Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Siyaset hiç şu anda anlamlı değil. Bütün açıklamalarımı net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve bu çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceği taşımak adına düşüncelerimiz var. Düşüncelerimizi parti hukukuna ve parti ahlakına uygun şekilde aktarmaya ve bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim.

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İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözüne atıf yapan İmamoğlu, “Kendimi İstanbul’a mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım mukaddes şehre en üst seviyede hizmet etmeyi Türkiye’ye hizmet etmek olarak kabul ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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