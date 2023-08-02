İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

Gazeteci yazar Fatih Ergin, Flash Haber TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Eylül ayından sonra CHP genel başkan adaylığını açıklayacağını ifade etti.

İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

Editör: Serhat AĞA

CHP'de değişim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Henüz kurultay tarihinin belirlenmediği CHP'de değişim cephesinin en öne çıkan isimlerinden biri olan İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, Flash Haber TV canlı yayınında Begümhan Aydoğan'a gündeme oturacak bir açıklama yaparak, İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi söyledi.

"EYLÜL SONRASI GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Ergin, İmamoğlu'nun kurultay takviminin yerel seçimden önce olması için mücadele verdiğini belirterek, bunun gerçekleşmeyeceğinin netleşmesi durumunda İmamoğlu'nun Eylül sonrası genel başkan adaylığını açıklayacağını ifade etti.

Ergin, İmamoğlu'nun bu şekilde adaylığını ilan ederek CHP'de kurultayın yerel seçim öncesi gerçekleşmesi için bir kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

İMAMOĞLU: DEĞİŞİM MAKAMIN ÜZERİNDE, MUTLAKA BİR AJANDAMIZ OLACAK

Diğer yandan bugün bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde, mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

Fatih Ergin'in açıklamaları şöyle:

İmamoğlu önümüzdeki günlerde CHP genel başkan adaylığını açıklayacak. Kurultayı öne çektirmeye çalışıyor, yerel seçimden bayağı bir öne çektirmeye çalışıyor. Eğer bu olmazsa, böyle bir kongre takvimi ilan edilmezse CHP'de genel başkan tarafından, İmamoğlu bir baskı oluşturmak için parti içerisinde ki bir kamuoyu baskısını da dönüşecektir. Böyle bir baskı oluşturmak için Eylül ayından sonra genel başkan adaylığını açıklayacağına dair ben bir duyum aldım.

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