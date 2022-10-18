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Zengin iş insanı özel jetini satıyor. Gerekçe çevrecilik değil

Louis Vuitton gibi markaların CEO'luğunu yapan dünyanın en zengin ikinci iş insanı Bernard Arnault, jet uçağını satacağını açıkladı. Herkes çevrecilik için satılacağını düşünürken iş insanı konuyla ilgili sessizliğini bozarak takip edildiğini belirtti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:39
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Louis Vuitton'un CEO'su iş insanı Bernard Arnault, özel jet uçağını satacağını açıkladı

Zengin iş insanı özel jetini satıyor. Gerekçe çevrecilik değil
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Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre; Louis Vuitton gibi pahalı markaları bünyesinde barındıran LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault, dünyanın en zengin ikinci iş insanı oldu. 133 milyar dolar ile ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos‘u geride bırakan Arnault da özel jetleri sık kullanması ile son dönemde çok kez Twitter’da dikkat çekmişti.

Bazı kullanıcıların zenginlerin özel uçak kullanımlarını takip ederek bu bilgileri açık açık paylaştı. Bu sayede dünyanın en zenginlerinin özel jetlerini ne kadar kullandıkları ve çevreye ne kadar zarar verdikleri de açıklandı.

Ancak Bernard Arnault’un uçağından haber alınamadığına dair bir süredir paylaşımlar yapılıyordu. Bu konuda tartışmalar sürerken, Arnault yaptığı bir açıklamada konuya açıklık getirdi. Arnault, bir uçağı olduğunu ve bunu sattığını kaydederken, artık kiralık uçak kullandığını ve bu sayede kimsenin onu takip edemediğini söyledi.

Ayrıca şirket jetlerinin konumunun bilinmesinin rakiplerine avantaj sağlayabileceğini belirtti. Arnault ayrıca özel jetleri sadece iş için kullandığını ifade ediyor. Fakat yine de özel uçakların havaya yaydığı karbondioksit miktarı hiç azımsanmayacak seviyede olmadığını belirtti.

Bu konu sadece Bernard Arnault hakkında değil elbette. Bir araştırmacı geçtiğimiz günlerde Fransa’daki milyarderlerin özel uçaklarının sadece Eylül ayında 48 saatin üzerinde uçuşlarla atmosfere 203 ton CO2 saldığına vurgu yaptı. 

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