IMF’den Türkiye büyüme tahmini

Kaynak: Bloomberght
IMF’den Türkiye büyüme tahmini
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu revize etti.

"Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" konu başlığıyla yayımlanan raporda, geçtiğimiz yıl yüzde 3,1 büyüdüğü öngörülen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği paylaşıldı.

IMF, geçtiğimiz yıl ekim ayında yayımladığı raporunda, dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 ve 2025 yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Yayımlanan raporda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu paylaşıldı.

IMF’nin yayımladığı raporunda, enflasyonla mücadele için faiz oranlarının yükseltilmesinin, yüksek borcun ekonomik faaliyet üzerinde oluşturduğu baskı sebebiyle mali desteğin geri çekilmesinin ve temeldeki düşük verimlilik artışının etkisiyle 2024-2025 için öngörülerin yüzde 3,8'lik tarihsel ortalamanın altında kaldığı belirtildi.

ABD Büyümesi yükseltilirken, Euro Bölgesi düşürüldü

IMF raporunda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 2,1'e yükseltilirken 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü paylaşıldı.

Yayımlanan raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

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