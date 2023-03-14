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  • 'İmkanın olsa neyi değiştirirsin' soruldu vatandaş 'Erdoğan' dedi. 'Atatürk'ü, cumhuriyeti kötüleyenler girdiyse içimize

'İmkanın olsa neyi değiştirirsin' soruldu vatandaş 'Erdoğan' dedi. 'Atatürk'ü, cumhuriyeti kötüleyenler girdiyse içimize bilin ki ülke dağılmak üzere'

Sokak röportajında “İmkanın olsa neyi değiştirmek istersin sorusuna “Tayyip Erdoğan” yanıtını veren vatandaş “Atatürk’ü kötüleyen, Cumhuriyetimizi kötüleyen bir kavim içimize girdiyse demek ki ülke dağılmak üzere” dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:28
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'İmkanın olsa neyi değiştirirsin' soruldu vatandaş 'Erdoğan' dedi

'İmkanın olsa neyi değiştirirsin' soruldu vatandaş 'Erdoğan' dedi. 'Atatürk'ü, cumhuriyeti kötüleyenler girdiyse içimize bilin ki ülke dağılmak üzere'
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Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında “İmkanın olsa neyi değiştirirsin?” sorusuna vatandaşın verdiği yanıt dikkat çekti. Vatandaş yanıt olarak “Erdoğan” dedi.

Erdoğan demesinin nedenlerini sıralayan vatandaş “Şu anda işsiziz, açız. Şu anda 20 bin lira para ver kimseye yetmez” dedi.

İşsiz kaldığını belirten vatandaş, “Biz Atatürkçü ve Cumhuriyetçi insanlarız. Atatürk’ü kötüleyen, Cumhuriyetimizi kötüleyen bir kavim içimize girdiyse demek ki ülke dağılmak üzere. Demek ki 2023 ülkenin sonu” şeklinde konuştu.

 

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