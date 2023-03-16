İmkanın olsa neyi değiştirirdin sorusuna vatandaştan cevap: Hükümeti değiştirirdim 50 yaş üstüne oy kullandırmazdım

Sosyal medyada sokak röportajları gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Sokak röportajı sırasında genç bir vatandaşa 'Türkiye'de imkanın olsa neyi değiştirirdin?' diye soru soruldu.

"HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRİRDİM"

Genç vatandaş ise "İlk önce hükümeti değiştirirdim. 50 yaş üstüne oy kullandırmazdım" diye konuştu.

Muhabir gelen cevabın ardından ise 'Neden?' diye soruyor.

"BENİM GELECEĞİMİ BELİRLEYEMEZ"

Genç ise şöyle cevap veriyor:

"Çünkü benim geleceğimi belirleyemez abi. Onlar kendi hayatlarını belirledi. Artık dinlenmeye geçsinler ya. Yeter biz gençlere bıraksınlar. Bak ben 24 yaşındayım. Kafam kel olmuş artık stresten."

Muhabir ise bunun üzerine şöyle soruyor:

"Onların tecrübelerinden yararlanmak gerekiyor deniyor?"

"BIRAKSINLAR"

Genç ise sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Onların tecrübesinden biz yararlandık. Daha bize yapmasınlar ya vallahi bıraksınlar. Gitsinler yatsınlar. Biz onlara bakarız bu saatten sonra. Biraz da bizim tecrübelerimize güvensinler. Biz de artık çocuk değiliz. Büyüdük bir yaşa geldik. Birçok şeyi gördük. Darbe gördük, savaş gördük, mülteci politikaları gördük neler görmedik ki her şeyi gördük yani. Onların yaşadığı her şeyleri yaşadık. Yeter artık istirahate çekilsinler."