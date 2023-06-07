Atatürk "Ne yaptı ki" diyen emekliye ağzının payını verdi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde emekli olan nankörler

Sokak röportajında bir vatandaşın "Atatürk ne yaptı?" diye sormasına diğer vatandaş, "Sen 'Atatürk ne yaptı' dediğin yerde bu konuşma biter. Atatürk Cumhuriyeti kurmuştur" diyerek tepki gösterdi.

Atatürk "Ne yaptı ki" diyen emekliye ağzının payını verdi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde emekli olan nankörler

Editör: Ersoy Özdem

Açık Mikrofon isimli Youtube kanalında bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajında bir vatandaş "Atatürk ne yaptı?" diye sordu. diğer vatandaşın cevabı viral oldu.

“HIZLI TREN İSTANBUL ANKARA ARASINDA VAR, JAPONYA’DA 1980’DE VARDI”

Bir vatandaş "Yapılan yatırımlar bu kadar hizmetler..." dedi, bir diğer vatandaş "Abi yatırımlar tabii ki yapılacak, biz vergi veriyoruz." dedi.

Vatandaş geçmişe yönelik olarak "Bir şey yapılmamış, çivi çakılmamış." derken, tepki gösteren vatandaş şöyle yanıtladı:

"Hocam Kore'yi gördün mü? Gördüm ben. Hocam burada yapılan şey dünyada da yapıldı. Dünya da genişledi. Sen dünyanın gerisinde kaldın. Türkiye gelişmiş ama dünya gelişmiş. 2007'den beri dünyada parasal bolluk vardı, sen bolluğu betona yatırmışsındır. Köprüler tabii ki yapılacak. Cumhuriyet de yaptı. Hızlı trenin İstanbul Ankara arasında var. Japonya'da 1980'de vardı."

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“ATATÜRK CUMHURİYETİ KURDU”

Bunun üzerine vatandaş "Sol iktidarlar ne yaptı?" diye sordu. Vatandaş tepki göstererek "Abi sol iktidara gelmedi, sol iktidara gelmedi yahu." dedi. Bunun üzerine "Atatürk ne yaptı?" diye sordu. Bu sözlere sinirlenen vatandaş şöyle yanıtladı:

"Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Artık pes. 'Atatürk ne yaptı?" dediğin yerde bu konuşma biter. Atatürk Cumhuriyeti kurmuştur"

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