İnan Kıraç kızı İpek Kıraç'a dava açtı

Başta Karsan ve Sirena Marine olmak üzere çok sayıda şirketi bünyesinde bulunduran Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, iki yıl önce vefat eden eşi Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açtı



Gazete Oksijen'den Elif Ergu'nun haberine göre İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi.



