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İnan Kıraç kızı İpek Kıraç'a dava açtı

Koç Holding’in eski CEO’su İnan Kıraç, iki yıl önce vefat eden eşi Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açtı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:14
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İnan Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a dava

İnan Kıraç kızı İpek Kıraç'a dava açtı
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Başta Karsan ve Sirena Marine olmak üzere çok sayıda şirketi bünyesinde bulunduran Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, iki yıl önce vefat eden eşi Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açtı

Gazete Oksijen'den Elif Ergu'nun haberine göre İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi.

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Ali Veli
27.01.2023 13:23
86 yaşındaki bir adamın, miras için kızına dava açması akıl alır gibi değil, tamam öz kızı değil ama 4 aylık iken evlat edinmişler, özden ne farkı kalır, öbür tarafa götürecek galiba, utanmaz adam  
 
ulusoy
27.01.2023 12:17
çünkü üvey kızı  
 
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