İpek Kıraç'tan duygusal paylaşım

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, 2020 yılında kaybettiği annesi Suna Kıraç’ın doğum gününü sosyal medyada birlikte çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve duygusal bir mesajla kutladı.

“Benim tek doğrum sensin. Tek yolum senin yolun. Benim kutup yıldızım, sönmeyen kılavuzum hep sendin, hep sen kalacaksın” diye yazan Kıraç sözlerinin devamında da “İyi ki doğdun. İyi ki annem olmak istedin. İyi ki beni istedin. İyi ki beni seçtin. Ve iyi ki beni bükün kalbinle sevdin. İyi ki ben daha da küçükken hasta olmadın, en azından kısa da olsa kaliteli bir süremiz olabildi. Ve iyi ki o kısacık zamanımızda bana şu an hayatıma ışık olan tüm değerleri aşıladın. İyi ki benim için her cephede savaştın. Ve iyi ki en çok bana güvendin. İyi ki ömründen uzun ideallerin vardı ve iyi ki onları senden sonra devam ettirmek benim hayatımın anlamı ve mücadeleye devam etmemin tek yol oldu. İyi ki tüm zor anlarda seni gerçekten yanımda hissediyorum. Ve iyi ki inandıklarının peşinden sonuna kadar koştun ve arkalarında sonuna kadar durdun. Bu kadar iyi ki olmasına rağmen bir tane de keşkem var.

İyi ki doğdun ama keşke bu kadar da yarım kalmasaydık” diye yazdı.

ÖNCÜ BİR İŞ KADINIYDI

Türkiye’nin ilk öncü iş kadınlarından biri olan Suna Kıraç, uzun yıllar Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı vekilliği yaptı. Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile alan Kıraç, 2000 yılından hayatını kaybettiği 2020 yılına kadar ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) hastalığıyla mücadele etti.