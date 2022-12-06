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Fas'ta yer yerinden oynuyor: İnanılmaz görüntüler geliyor

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi Faslı taraftarları sevince boğdu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:49
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İnanılmaz görüntüler geliyor. Fas'ta yer yerinden oynuyor

Fas'ta yer yerinden oynuyor: İnanılmaz görüntüler geliyor
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Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği çeyrek finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.

Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ülkesinin İspanya karşındaki mücadelesinde sahada yer aldı.

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.

Fas, 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başarmıştı.

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