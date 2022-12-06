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İspanya'nın korktuğu başına geldi

Dünya Kupası'nda Fas'a penaltı atışları sonrası elenen İspanya'da korkulan oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:58
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Dünya Kupası'nda İspanya'nın korktuğu başına geldi

İspanya'nın korktuğu başına geldi
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İspanya’nın Fas’a penaltılarla elenmesi Teknik Direktör Enrigue’nin dünya basın toplantısında söyledikleri akıllara getirdi.

İspanyol hoca dünya kupasında maçların penaltılara kalma ihtimali yüksek, bu yüzden oyuncularımdan 1000’er penaltı atmalarını ve su konuda çok çalışmalarını söyledim demişti.

Ancak, İspanyol futbolcular Fas karşısında 3 penaltıyı kullanamayınca, elenmekten kurtulamadılar.
Penaltılar İspanya için adeta bir kabus oldu. 

2018 Dünya Kupası’nda son 16 turunda Rusya’ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenmişlerdi.

Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya’ya yine penaltılarla kaybetmişlerdi.

Aynı kaderi Katar’da da yaşadılar.

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