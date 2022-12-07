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Katar polisiyle Faslı taraftar stat önünde birbirine girdi

Fas ile İspanya arasında oynanan son 16 turu karşılaşması öncesinde Faslı taraftarlarla, güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 08:54
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Biletsiz Faslı taraftar Katar Polisi ile çatıştı

Katar polisiyle Faslı taraftar stat önünde birbirine girdi
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Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya arasında oynanan son 16 turu karşılaşması öncesinde Faslı taraftarlarla, güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Education City Stadı'ndaki maç öncesinde Faslı biletsiz taraftarlar, stada girmek için bariyerlerden bazılarını devirerek stada doğru ilerlemeye çalıştı.

Katar polisi ile birlikte Dünya Kupası'nda görevli Türk polisi devreye hemen girdi. Atlı polislerin de destek vermesiyle olayı kısa sürede kontrol altına alan Katar ve Türk polisi, yeni bariyerlerle taraftarların etrafını sararak olayların büyümesini engelledi.

Olaylar sonrasında bazı taraftarlar, gözaltına alındı. Zamanında müdahaleyle olayların karşılaşmayı etkilemesinin önüne geçildi.

 

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