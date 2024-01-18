Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Yılmaz Erdoğan’ın yazıp aynı zamanda başrolünde de oynadığı İnci Taneleri’nin (Kanal D) merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. Dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak.

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın kaldığı otelde gerçekleştirilen afiş çekiminde Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

Peki, yıllar sonra ekranlara dönüş yapacak olan Yılmaz Erdoğan’lı İnci Taneleri sürpriz yapar mı? Aynı gün yayınlanan ve kendi seyircisini oturtmuş Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Sakla Beni, Survivor gibi yapımlar karşısında işi zor ama imkânsız da değil. Bana göre, bu dizi için en ideal gün Cumartesi idi. Reytingi bol olsun.

Dünya, Türk yapımlarını sevdi

Türk dizi sektörünün yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki başarısı da dikkat çekiyor. Türkiye’de çekilen onlarca yapım, farklı ülkelerde izleyiciyle buluşuyor. Bu da bizim gurumuzu okşuyor.

Cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı (TRT 1), 22 Ocak’tan itibaren Romanya’da yayına başlıyor. Dizi, “Poveste Din Anatolia” adıyla hafta içi her gün 20:00’de Kanal D Drama’da ekrana gelecek.

Ülkemizde Pazar akşamları yayınlanan Ay Yapım imzalı Yargı (Kanal D) ise, 29 Ocak Pazartesi günü Brezilya’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. TNT Novelas kanalında 20:50 kuşağında ekrana gelecek dizi, ülkede “Yargı: Segredos de Familia” ismiyle yayınlanacak.

İkinci şansı değerlendiremedi

Salı günü bu köşede yazdığım yazıda, ‘Final yolu görünen diziler’den birisinin ‘Ne Gemiler Yaktım’ olduğunu belirtmiş, reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen dizi için ‘Final pek de uzak görünmüyor’ diye eklemiştim. Ve beklenen haber önceki gün geldi.

Show TV’de ekrana geldiği ilk günden bu yana reytinglerde bir türlü istenileni veremeyen, yayın günü Pazartesi’den Pazar’a alınan Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman’lı dizi için final kararı alındı.

Kendisine verilen ikinci şansı da değerlendiremeyen Ne Gemiler Yaktım, 8. bölümüyle (28 Ocak) final yapacak.