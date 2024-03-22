İnci Taneleri’nde Dilber’i oynatamayınca bakın ne yaptılar. Ramazan sebebiyle ara vermişlerdi

Yılmaz Erdoğan'ın televizyon ekranlarına geri dönüşünü sağlayan İnci Taneleri dizisi, yayına başladığı andan itibaren izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topluyor.

Dizinin en son bölümünde, Yılmaz Erdoğan tarafından canlandırılan Azem karakterinin 'Yazan Kalem Siyah' adlı şarkıyı performansıyla izleyicileri büyüledi ve bu sahne hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri, ilk yayın gününden bu yana seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Kubilay Aka gibi isimleri bir araya getiren dizi, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Pavyon sahneleriyle dikkat çeken İnci Taneleri, ramazan ayı dolayısıyla dans gösterilerine bir süreliğine ara verdi.

Ancak dizinin son bölümünde, Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakteri 'Yazan Kalem Siyah' şarkısını seslendirerek yine gündeme oturdu ve Erdoğan'ın performansı büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada İnci Taneleri'nin bu sahnesi için 'Azem, Dilber dans edemeyince şarkı söylüyor', 'Her bölümü ayrı bir heyecan', 'Muhteşem ses, muhteşem oyunculuk', 'Şarkıyı ruhuyla söylüyor', 'Çok güzel bir performans' gibi olumlu yorumlar yapıldı.