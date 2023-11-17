İncir ile ilgili şok edecek bilgi

İncir yerken dikkatli olmanızda fayda var çünkü içinden bir arı çıkabilir. Hatta canlı arı çıkmasa da siz her zaman incir yediğinizde arı parçalarını da beraberinde yiyebilirsiniz..

Çünkü aslında içi dışına çıkmış bir çiçek olan incir, varlığının devamlılığını arılara borçlu. Kısaca anlatmak gerekirse incir arısı incirin içine girip yumurtalarını bırakıyor. Giriş esnasında kanatları da dökülür.

Yumurtalar burada büyüyüp arı olduğunda, yavrular incirin deliğinden çıkıp başka incir ağaçlarına giderler. Böylece hem arı güvenle üremiş hem de incirin tozlaşmasını sağlamış oluyor.

Bazen de incirin cinsinden dolayı dişi arı yumurtalarını buraya bırakamaz. Kanatları olmadığı için dışarı da çıkamadığından incirin içinde ölüveriyor.