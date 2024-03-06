İndirimli sıfır araç alacakken servet kaptırdılar. İstanbul'da dünyaca ünlü otomotiv markasında şok olay

İndirimli sıfır otomobil yalanı hepsinin kulağına hoş geldi. İndirimli sıfır araç yalanı uyduran kadın onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdı hem de 15 yıllık arkadaşını bile.

Kartal’daki dünyaca ünlü otomotiv markasının hasar danışmanı olarak çalışan kadın iddiaya göre birçok kişiyi personel indirimi vaadiyle kandırdı.

Yakınlarına “Ben kendi indirimimi kullanacağım" diyerek çoğu kişiden 800 bin TL aldı. Parasını aldıkları kişilere ise bayiye ait kaşeli imzalı belge vererek oyunu daha da inandırıcı hale getirdi.

"800 BİN LİRASINI KAPTIRDI! "KENDİMİ APTAL GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ucuz sıfır otomobil vaadi ile kandırılan mağdurlar yaşadıklarını Show Haber'e anlattı: “Ünlü bir Alman markası olan bayiden araç almak için geldik. Paramızı yatırdık şahıs bizi dolandırdı. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Nasıl aldandım onu düşünüyorum şu anda.

Ben 800 TL verdim, sonra anladık ki bu bayide çalışıyor, kendi adına aracı alıp bize vereceğini söyledi. Çünkü buranın çalışanı olduğu için kendilerinin belirli bir indirim oranlarının olduğunu söyledi. Biz parayı ona verdik. Hesabına yatırdık.

15 Aralık itibarıyla araçlarımızı bize vereceğini söyledi. Yok pazartesi aracınız gelecek, yok yurt dışından geliyor bu araçlar, Almanya'dan geliyor falan…”

"15-20 YILLIK ARKADAŞIMDI"

“Oğluma bir araç almak istiyordum bu sebeple bizim 800 bin liramızı aldı hesabına İBAN ile attık. Teslim süresi geldi araçtan haber yok firmayı aradık. Kendisinin işten çıkarıldığını söyledi.”

“Bayide çalışan benim 15-20 yıllık arkadaşım. Biz de bu şekilde geldik bayiye, içeri girdik arabalara bindik. Toplam 800 bin lira para gönderdim. 'Az daha bekle, sık dişini, gelecek. Bir daha nereden bulacaksın bu fiyatlara araç' falan dedi.”

İŞTEN ÇIKARILIP TUTUKLANDI

Mağdurlar bayiyi aradı ve bayi sahibi çalışanını işten çıkararak şikayetçi olduktan sonra dolandırıcı kadın işten çıkarıldı.

MAĞDURLAR PARALARINI GERİ İSTİYOR

Mağdur olduklarını iddia edenler ise bir an önce o ödedikleri paralarını geri almak dolandırıcı kadının ise cezasını çekmesini istiyor.